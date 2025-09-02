Vladimir Putin y Xi Jinping unen fuerzas contra Estados Unidos: "Siempre estuvimos juntos"

Ambos mandatarios celebraron una cumbre bilateral en Beijing. El presidente de China señaló el "comportamiento intimidatorio" del país norteamericano.

Xi Jinping , presidente de China , y Vladimir Putin , su par de Rusia , se encontraron este lunes en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que tiene lugar en la ciudad china de Tianjin, y ambos apuntaron contra Estados Unidos y Occidente.

"Debemos abogar por un mundo multipolar justo y ordenado y por una globalización económica inclusiva", sostuvo el mandatario chino, quien llamó a "promover un sistema de gobernanza más justo y razonable" tras cuestionar el "comportamiento intimidatorio" , en referencia indirecta a Estados Unidos .

“Nuestra comunicación estrecha refleja la naturaleza estratégica de las relaciones ruso-chinas, que actualmente están en un nivel sin precedentes”, dijo por su parte Putin a Xi en declaraciones transmitidas en vivo.

En un guiño a la cooperación entre ambos países durante la guerra, añadió: “Siempre estuvimos juntos antes, y permanecemos juntos ahora”.

El presidente de China Y su par de Rusia mantienen un contacto regular, de hecho, el mes pasado sostuvieron una conversación telefónica en la que el líder chino dijo que le complacía ver que Moscú y Washington estaban mejorando sus relaciones. En tanto que, en mayo, Xi visitó Moscú para asistir a las celebraciones del 9 de mayo que conmemora la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

China promueve una gobernanza mundial alternativa

Xi ha celebrado una serie de reuniones diplomáticas esta semana, con motivo de la cumbre de la OCS que se celebra en la ciudad portuaria de Tianjin (norte) para promover una gobernanza mundial alternativa.

China y Rusia se han referido a la OCS, que representa casi la mitad de la población mundial y el 23,5% del PIB del planeta, como una alternativa a la OTAN.

El desfile militar del miércoles conmemora los 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y contará con la presencia de más de 20 dirigentes mundiales.

Los líderes chino y ruso criticaron a los gobiernos occidentales

Durante la cumbre, Xi Jinping cuestionó duramente el “comportamiento intimidatorio” de algunos países, en una referencia velada a Estados Unidos. Por su parte, Putin defendió la ofensiva de su país en Ucrania y culpó a Occidente de provocar el conflicto que empezó hace tres años y medio y causó decenas de miles de muertos.

“Las relaciones entre China y Rusia han resistido la prueba de los cambios internacionales”, dijo Xi a Putin y aseguró que su país está dispuesto a colaborar con Moscú para “promover la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y razonable”.

Rusia y China declararon una “asociación sin límites” poco antes de que Putin ordenara la ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, la ampliación de los lazos militares y comerciales ha preocupado a Occidente.

China nunca condenó la guerra de Rusia ni pidió que retire sus tropas. Incluso. muchos de los aliados de Ucrania creen que Beijing prestó apoyo a Moscú.

China insiste en que es neutral, pide regularmente el fin de los combates y acusa a los países occidentales de prolongar el conflicto al armar a Ucrania.