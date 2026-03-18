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Los videos del asteroide que explotó en Ohio y generó un estruendo equivalente a 250 toneladas de TNT

El fenómeno, confirmado por la NASA, provocó un estruendo que se sintió en varios estados tras su fragmentación.

El asteroide tenía casi 1

El asteroide tenía casi 1,8 metros de diámetro y un peso aproximado de 3 toneladas

Un asteroide ingresó a la atmósfera terrestre sobre el noreste de Estados Unidos, cruzó el cielo a gran velocidad y se fragmentó sobre el estado de Ohio. La explosión liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT, según confirmó la NASA a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con datos oficiales, el objeto fue detectado por primera vez este 17 de marzo a las 8.57 (hora del este) a unos 80 kilómetros de altitud sobre el lago Erie, frente a la costa norte de Ohio.

Desde allí avanzó en dirección este-sureste a velocidades de entre 64.000 y 72.200 kilómetros por hora, recorriendo más de 55 kilómetros antes de desintegrarse en la atmósfera superior.

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La fragmentación se produjo a una altitud cercana a los 48 kilómetros sobre Valley City, en el norte del estado, lo que generó una onda de choque que se propagó hasta la superficie. Ese fenómeno fue el responsable del estruendo reportado por residentes de distintos estados.

Los videos del asteroide y el momento de la explosión

El fenómeno quedó registrado en múltiples grabaciones difundidas por organismos oficiales y testigos a través de las redes sociales.

En uno de los registros, captado por personal del Servicio Meteorológico Nacional en Pittsburgh, se observa una bola de fuego con una estela luminosa desplazándose a gran velocidad en un cielo despejado.

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Las imágenes muestran el paso del objeto incluso en condiciones de luz diurna, lo que da cuenta de la intensidad del brillo generado durante su ingreso a la atmósfera.

En paralelo, registros satelitales captaron el evento mediante el Mapeador de Rayos Geoestacionario (GLM), que detectó la liberación de energía en el momento de la fragmentación.

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Desde la oficina del Servicio Meteorológico en Cleveland indicaron: "Las últimas imágenes del GLM (1301Z) sugieren que el estruendo fue resultado de un meteorito".

Qué informó la NASA sobre el asteroide

En un informe oficial, la NASA precisó que se trató de “una bola de fuego muy brillante a plena luz del día” y situó “la primera visibilidad del meteorito a una altitud de 80 kilómetros sobre el lago Erie”.

La bola de fuego, agregó el organismo, fue “causada por un pequeño asteroide de casi 1,8 metros de diámetro y con un peso aproximado de 3 toneladas”.

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“El asteroide liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT al fragmentarse, generando una onda expansiva que se propagó hasta el suelo, provocando los estruendos y ruidos explosivos que muchos escucharon. Es posible que también haya sacudido casas al norte de Medina”, completó la NASA.

En algunas zonas, residentes indicaron haber percibido vibraciones en viviendas y movimientos de objetos.

El fenómeno afectó a varios estados

La Sociedad Americana de Meteoros recibió al menos 140 reportes de testigos en distintos puntos del noreste y medio oeste de Estados Unidos, incluyendo estados como Illinois, Indiana, Kentucky, Nueva York y Pensilvania, además del Distrito de Columbia y la provincia canadiense de Ontario.

Los informes coinciden en la observación de una bola de fuego visible a plena luz del día y en la percepción de un fuerte sonido explosivo posterior.

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