Amenaza espacial: la NASA vigila al asteroide 2024 YR4 por un posible impacto en la Tierra

El objeto cercano a la Tierra motivó la activación de protocolos de defensa planetaria ante un eventual escenario en 2032.

La NASA confirmó una fecha de posible impacto del asteroide 2024 YR4 en la Tierra y activó protocolos de defensa planetaria.

La NASA reforzó el seguimiento del asteroide 2024 YR4 tras precisar una fecha estimada de posible impacto con la Tierra . Si bien los especialistas aclaran que el riesgo es mínimo , la situación derivó en la puesta en marcha de mecanismos internacionales de defensa planetaria como medida preventiva.

Este tipo de monitoreo forma parte de los programas científicos que buscan anticipar escenarios poco probables, pero relevantes, a partir de datos recopilados durante meses de observación astronómica.

Con el avance de los estudios, los científicos lograron refinar los cálculos orbitales del objeto, lo que permitió descartar escenarios alarmistas y concentrar la atención en la evaluación técnica del fenómeno.

Qué es el asteroide 2024 YR4 y por qué está bajo seguimiento

El asteroide 2024 YR4 pertenece a la categoría de objetos cercanos a la Tierra, conocidos como NEO por sus siglas en inglés. Se trata de cuerpos rocosos que, en determinados momentos, cruzan zonas próximas a la órbita terrestre.

Asteroide 2024 YR4

De acuerdo con datos citados por La FM, la NASA sigue este tipo de asteroides para mejorar su capacidad de respuesta ante eventos de bajo riesgo pero alto impacto potencial, utilizando telescopios distribuidos en distintas partes del mundo.

Las estimaciones actuales indican que el tamaño del objeto estaría entre 40 y 90 metros de diámetro, una variable clave para determinar los posibles efectos en caso de ingreso a la atmósfera.

Fecha estimada y probabilidad de impacto con la Tierra

Los cálculos más recientes señalan que existe una probabilidad reducida de impacto el 22 de diciembre de 2032. Cuando el asteroide fue detectado por primera vez, esa posibilidad era mayor, pero disminuyó a medida que se incorporaron nuevas observaciones.

Sin embargo, el objeto superó el umbral del 1% de probabilidad, un límite técnico que activa los protocolos de notificación internacional, según los procedimientos establecidos por la NASA y otros organismos científicos.

La agencia aclaró que estos cambios en las probabilidades forman parte del proceso normal de actualización de datos y no implican una amenaza inminente.

Qué daños podría causar el asteroide 2024 YR4 en la Tierra

Los modelos científicos indican que un asteroide de estas dimensiones probablemente explotaría en el aire al ingresar a la atmósfera terrestre. Si el evento ocurriera sobre el océano, los especialistas consideran poco probable la generación de un tsunami.

Asteroide 2024 YR4.

En caso de un impacto aéreo sobre zonas pobladas, un objeto de entre 40 y 60 metros podría causar rotura de ventanas y daños estructurales menores. Un escenario cercano a los 90 metros, considerado menos probable, podría generar afectaciones más amplias en áreas urbanas y alrededores.

Cómo calcula la NASA la trayectoria de estos objetos

El seguimiento de 2024 YR4 se realiza a través del programa de observación de objetos cercanos a la Tierra, que utiliza telescopios terrestres y modelos informáticos avanzados. Cada nuevo dato permite ajustar la órbita proyectada para los próximos años y décadas.

Las actualizaciones oficiales se publican en el sistema automatizado Sentry, donde se reflejan los cambios en la probabilidad de impacto conforme se refina la información disponible.