La Tierra tendrá una "segunda luna": la explicación de la NASA

Este fenómeno se dará de manera temporal. A qué se debe y cuándo será.

La explicación de la NASA sobre la supuesta “segunda luna” de la Tierra.

Tras la circulación de versiones exageradas en redes sociales, la NASA aclaró que la llamada “segunda luna” de la Tierra no es un nuevo satélite, sino un pequeño asteroide que permanece de forma temporal en las cercanías del planeta. El fenómeno, conocido desde hace años por la comunidad científica, volvió a captar la atención pública por su comportamiento orbital particular.

El protagonista de esta historia es un asteroide pequeño llamado 2025 PN7 , descubierto por el telescopio Pan-STARRS del Observatorio de Haleakal, en Hawái, y cuya trayectoria está tan sincronizada con la órbita terrestre alrededor del Sol que parece acompañar a nuestro planeta como un “compañero cósmico”.

Este objeto, que mide apenas unas decenas de metros de diámetro, no está gravitacionalmente atrapado como lo está la Luna tradicional, sino que sigue una trayectoria conocida como cuasi-satélite, se trata de una órbita muy parecida a la de la Tierra sin estar permanentemente ligado a ella por gravedad. Desde nuestra perspectiva, sin embargo, da la impresión de moverse junto a nuestro planeta.

Embed La NASA confirmó que la Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna"

Este asteroide, llamado 2025-PN7, no representar una amenaza para el planeta y permanecerá en la órbita hasta aproximadamente el año 2083. pic.twitter.com/bPJtTuVTWv — Real Time (@RealTimeRating) January 21, 2026

Qué se sabe del asteroide 2025 PN7

Según los modelos y las observaciones, el asteroide 2025 PN7 estuvo acompañándonos al menos durante varias décadas y probablemente permanecerá en esta configuración hasta aproximadamente el año 2083, antes de alejarse gradualmente de nuestra órbita.

Los científicos enfatizan que este fenómeno no representa ningún riesgo para la Tierra ya que el asteroide no se acerca lo suficiente como para poner en peligro la integridad del planeta ni su atmósfera. Además, este tipo de cuasi-lunas no son objetos únicos en nuestro sistema, sino que existen otros cuerpos que han acompañado a la Tierra en trayectorias similares.

Este descubrimiento no redefine a la Luna como único satélite natural, pero sí amplía nuestra comprensión de la dinámica orbital en el vecindario terrestre, mostrando que incluso cuerpos pequeños pueden “seguirnos” por largos períodos sin convertirse en lunas permanentes.

Calendario lunar completo 2026: qué días habrá Luna llena

En 2026, los fanáticos de la astronomía tendrán motivos para ver al cielo. El año estará cargado de eventos que van desde Luna llena brillantes y deslumbrantes hasta notables eclipses y desfiles de planetas. Algunos de estos sucesos mostrarán características únicas, según ya anticipan los expertos.

luna llena.jpg

La Luna llena de enero suele llamarse “Luna del Lobo”, un nombre heredado de las tribus originarias de América del Norte que la asociaban con el invierno boreal y los aullidos más intensos de los lobos cerca de las aldeas. Además, esta Luna llena despierta interés por su simbolismo y las creencias asociadas. En diversas culturas, se le atribuyen efectos sobre el ánimo, las decisiones cotidianas e incluso prácticas como el corte de pelo.

Pasado el evento de enero, estas son las fechas de las siguientes Lunas llenas a lo largo del 2026:

1 de febrero – Luna de Nieve

3 de marzo – Luna del Gusano (eclipse total de Luna)

1 de abril – Luna Rosa

1 de mayo – Luna de las Flores (microluna)

31 de mayo – Luna Azul

29 de junio – Luna de Fresa

29 de julio – Luna del Ciervo

28 de agosto – Luna de Esturión

26 de septiembre – Luna de la Cosecha

26 de octubre – Luna del Cazador

24 de noviembre – Luna del Castor (superluna)

23 de diciembre – Luna Fría (superluna)