La enorme feria de emprendedores, gastronomía y música vuelve a Neuquén este finde: dónde y a qué hora

Habrá más de 180 emprendedores, food trucks, música en vivo y actividades para toda la familia. Los detalles del evento organizado por la Municipalidad de Neuquén.

Una nueva edición de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores se realizará este fin de semana en la ciudad con una propuesta que reunirá a más de 180 emprendedores, gastronomía y espectáculos para toda la familia. La actividad tendrá además una impronta especial en el marco del Mes de la Mujer, con un espacio dedicado a la promoción de la salud integral femenina.

La feria se desarrollará este viernes y sábado en el parque Jaime de Nevares, en el oeste de la ciudad de Neuquén . Las actividades comenzarán a las 18 y se extenderán hasta las 23 , aunque los organizadores adelantaron que el horario podría extenderse si las condiciones del tiempo acompañan.

La coordinadora de Jefatura de Gabinete del municipio, Morena Traversi, explicó que se trata de la primera edición del año que se realiza en ese espacio y que la decisión de concentrar el evento en dos jornadas respondió a cuestiones climáticas.

“Es la primera del año con la edición especial del mes de la mujer. Vamos a estar viernes y sábado porque el domingo estaba pronosticado viento y preferimos no suspender la actividad”, indicó en diálogo con LU5.

ON - Neuquen Emprende Eleve (18) Omar Novoa

Más de 180 emprendedores y 30 food trucks

Uno de los principales atractivos será la gran cantidad de emprendedores que participarán de la feria. Según detalló Traversi, habrá más de 180 puestos con una amplia variedad de productos elaborados por vecinos de la ciudad.

A la propuesta se sumará también el espacio gastronómico Confluencia de Sabores, con 30 food trucks y 10 carros de bebidas, lo que permitirá que los visitantes puedan disfrutar de distintas opciones culinarias mientras recorren los stands.

“Vamos a tener más de 180 emprendedores, 30 food trucks y 10 carros de bebidas. La idea es que las familias puedan acercarse, recorrer los puestos, comer algo rico y disfrutar de los espectáculos”, señaló la funcionaria.

Los productos que se podrán encontrar en la feria son diversos e incluyen ropa y accesorios, plantas, cosmética natural, perfumes, velas artesanales, trabajos en madera, artesanías y productos de panificación, entre muchos otros.

ON - Neuquen Emprende Eleve (44) Omar Novoa

Traversi destacó además que uno de los requisitos para participar es que se trate de productos elaborados por los propios emprendedores.

“Siempre trabajamos con productos propios, nunca de reventa. Lo que buscamos es fortalecer el trabajo de nuestros vecinos y vecinas que producen en la ciudad”, afirmó.

Música en vivo y espectáculos infantiles

El evento también contará con un escenario con música en vivo y propuestas culturales. Las actividades artísticas comenzarán a las 18.30 con un espectáculo infantil pensado para los más chicos.

Luego será el turno de las bandas musicales, que en esta oportunidad serán dos por jornada, con estilos que incluirán folclore y rock.

“Siempre apostamos a las bandas locales, a nuestros artistas. Vamos a tener espectáculos para todos los gustos”, explicó Traversi.

Desde la organización invitaron a los vecinos a asistir con reposera y equipo de mate para disfrutar de la propuesta durante la tarde y la noche.

ON - Neuquen Emprende Eleve (17) Omar Novoa

“Es una salida pensada para toda la familia, con música, gastronomía y emprendedores. Siempre se arma un ambiente muy lindo”, agregó.

Un espacio para la salud integral de la mujer

En esta edición también habrá una propuesta vinculada al Mes de la Mujer. La Subsecretaría de Bienestar Ciudadano instalará un espacio de promoción y prevención de la salud integral femenina.

En ese sector se brindará información, folletería y orientación para quienes quieran realizar consultas o recibir asesoramiento sobre distintos aspectos vinculados al bienestar y la salud.

“Va a haber un espacio de promoción y prevención de la salud integral de la mujer para que quienes quieran se acerquen, consulten y puedan llevarse información”, indicó Traversi.

Un evento que crece cada año

Desde el municipio destacaron que Neuquén Emprende continúa creciendo y sumando participantes en cada edición. Actualmente ya hay más emprendedores interesados en formar parte de la iniciativa que el año pasado.

Por ese motivo, el equipo organizador trabaja con un sistema de rotación para permitir que nuevos proyectos puedan sumarse a la feria.

“Cada vez son más los emprendedores y emprendedoras que apuestan a Neuquén Emprende, por eso vamos rotando los puestos para que se puedan ir incorporando nuevos”, explicó la funcionaria.

Además, quienes deseen participar en futuras ediciones pueden obtener información a través de las redes sociales del municipio y de la Jefatura de Gabinete, donde se publican los canales de contacto para realizar las consultas correspondientes.

La intención del municipio es continuar realizando estas ferias durante los próximos meses mientras el clima lo permita. Según anticipó Traversi, la idea es extender el ciclo al menos hasta mayo. Luego, durante el invierno, el foco se trasladará hacia instancias de formación y capacitación para los emprendedores de la ciudad.

“Si el clima nos acompaña queremos seguir hasta mayo. Después, en los meses más fríos, se trabaja con capacitaciones para emprendedores y emprendedoras”, explicó.

Mientras tanto, la nueva edición de este fin de semana buscará repetir la convocatoria de años anteriores, consolidándose como una propuesta recreativa y comercial que combina producción local, gastronomía y espectáculos para Neuquén.