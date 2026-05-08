Rolando Figueroa salió al cruce de los que critican el ingreso al RIGI para Vaca Muerta

En su discurso de lanzamiento de un plan de créditos para viviendas, respaldó la decisión. "Nos quieren dar recetas cuando han fracasado", dijo tras las críticas del kirchnerismo.

El gobernador Rolando Figueroa salió a defender la decisión de ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. Tras las críticas que recibió de Unión por la Patria, aseguró que la pérdida en coparticipación es menor a un ingreso de mil millones de dólares que llegarán a la provincia en cuatro años por las nuevas empresas que invierten en Neuquén.

"Hay gente que no entiende y que nos quiere dar recetas cuando han fracasado", disparó durante un discurso que pronunció este viernes para presentar una línea de 4 mil créditos hipotecarios no bancarios para la construcción de viviendas.

Aunque no nombró a ningún dirigente en particular, su comentario parecía ir dirigido al diputado provincial de Unión por la Patria (UxP), Darío Martínez, que publicó esta semana un video en sus redes sociales en el que solicitó al gobernador que no acepte el RIGI porque se trataba de "un mal negocio para Neuquén".

"Por el RIGI disminuye el impuesto a las ganancias, entonces la recaudación disminuye y viene menos coparticipación en la provincia. En cuatro años, el costo que vamos a tener es que nos va a disminuir la coparticipación nacional por los RIGI presentados, que hoy son tres, pero se van a presentar varios más, es de 3.5 millones de dólares", afirmó.

SFP Presentan Creditos bancarios gobierno figueroa (6) Sebastián Fariña Petersen

"Ahora, el RIGI en estos cuatro años a partir de este estímulo, va a permitir que nos ingresen a la provincia del Neuquén en estos cuatro años 1000 millones de dólares", dijo Figueroa sobre las nuevas inversiones que se esperan a partir de los incentivos impositivos que les brindan a las empresas petroleras con este programa.

"Lo importante es que nosotros no tenemos que mirar para atrás, sino tenemos que mirar para adelante, pero tenemos que hacer todas las acciones para poder ejecutar lo que nosotros pretendemos", aseguró el mandatario provincial.

El rol de Neuquén a través de GyP

En su video para redes sociales, el diputado provincial había afirmado que la adhesión al RIGI implicaba resignar unos 438 millones de dólares al año, si se tiene en cuenta la proyección del oleoducto VMOS y un costo del barril de 80 dólares.

Figueroa defendió la decisión de adherir al régimen propuesto por el gobierno nacional porque consideró que la ganancia es mayor que los montos que se resignan en materia de recaudación tributaria.

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"A eso le sumamos que tuvimos la visión en la redacción de la nueva ley de hidrocarburos, que fue sancionada apenas empezamos la gestión y en donde el equipo de Energía participó, el equipo de Neuquén, en casi toda la redacción de esa ley", destacó.

"Con nuestra empresa provincial nos hemos presentado al RIGI como socios de otras empresas y eso nos va a dar 300 millones de dólares adicionales de ingreso en estos 4 años", dijo sobre las alianzas que hizo Gas y Petróleo del Neuquén (GYP) para explorar distintas áreas de Vaca Muerta.

"Entonces, hemos sido inteligentes a la hora de poder ver cómo podemos generar más recursos para Neuquén. Estamos acompañando las operadoras, estamos generando más actividad. Estamos atrayendo inversiones, eso es a partir de políticas públicas serias de seguridad jurídica. Eso nos permite tener más ingresos, nos permite tener futuro", destacó el gobernador.

El mal negocio que criticó Darío Martínez

"Este acuerdo es un mal negocio para Neuquén", aseguró el diputado provincial de Unión por la Patria y ex Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. "Caputo sólo pretende transferirle recursos que son de los neuquinos a las petroleras", dijo y agregó: "Adhiriendo al RIGI lo que logramos es reducir Ingresos Brutos para las inversiones nuevas".

A modo de ejemplo, señaló que "el VMOS va a transportar más de 5 mil barriles diarios. El 3% de eso sobre un barril calculado en 80 dólares nos da 438 millones de dólares que resignamos por año, es más del 40% de toda la inversión en obra pública que hace la provincia en un año". Agregó que ese monto podría derivarse a construir 400 kilómetros de rutas o más de 4 mil viviendas.

"Ese dinero que Caputo le va a regalar a las petroleras es dinero que luego nos hace falta en la provincia para salud, educación, seguridad e infraestructura", dijo y agregó: "Además, le garantiza contratos a las petroleras sin obligación de que contrate a un neuquino más o le dé más contratos a las Pymes".