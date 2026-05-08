Desopilante estafa: vendió herramientas por casi 30 mil dólares y se llevo una sorpresa

Una mujer quedó bajo investigación por la presunta estafa. Las herramientas no pudieron ser halladas por el momento.

Un hombre vendió herramientas por redes sociales y cayó en una trampa: entregó los elementos y después se dio cuenta que el dinero nunca había entrado a su cuenta. Le entregaron un comprobante falso por 30 mil dólares.

Según informó la Policía, el allanamiento se realizó el día miércoles en una vivienda del barrio Alta Barda en el marco de una causa por presunta estafa vinculada a la venta de herramientas por 28.500 dólares .

Todo comenzó con la denuncia radicada días atrás por un joven de 26 años, quien aseguró haber concretado una operación comercial con la venta de herramientas con un hombre que le dijo estar domiciliado en calle Las Azucenas . Según indicó, tras charlar los pormenores de la transacción, el comprador se mostró satisfecho con el monto a pagar y así afirmó haberlo hecho, enviando para probar su palabra un comprobante de transferencia bancaria por el monto acordado.

No obstante, pasaron los días y el vendedor no veía el dinero impactar en su cuenta bancaria. Por eso, se dirigió a la sucursal de la entidad para realizar el reclamo correspondiente. Allí, un empleado le aseguró que no había constancia de la operación en sistema y, tras mirar el comprobante enviado por el comprador, le aseguró que era una imagen adulterada.

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No lograron dar con el comprador

Con esto, la víctima denunció lo ocurrido en el Departamento de Delitos Económicos, que bajo las órdenes de la fiscalía homónima inició una serie de tareas investigativas y realizó en principio una consigna policial preventiva en la presunta vivienda del embaucador, a la espera de que la Justicia autorice un allanamiento para recuperar las herramientas adquiridas de mala fe.

Finalmente, la diligencia judicial se concretó durante la tarde del miércoles con participación de personal de Comisaría Cuarta y de la Oficina de Investigaciones Neuquén. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en la vivienda a una mujer, quien manifestó residir sola y desconocer el motivo del operativo.

Si bien no se hallaron las herramientas denunciadas, la Policía secuestró dos teléfonos celulares y un blister de empaque correspondiente a un martillo demoledor, elemento que podría estar relacionado con la causa.

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Por disposición de la asistente letrada de Delitos Económicos Tanya Cid, la mujer fue trasladada a sede policial para cumplir con los trámites judiciales correspondientes y luego recuperó la libertad supeditada a la investigación. La gran pregunta es si la mujer se encuentra detrás de la estafa y quizás brindó también una identidad falsa, o si efectivamente se está ante un embaucador prófugo. Todo es materia de investigación.

Una mujer investigada por estafas millonarias con tarjetas de crédito

También esta semana, una mujer fue demorada sospechada de mantener un importante negocio a base a estafas mediante el uso de tarjetas de crédito robadas. Pero además, durante las diligencias en su vivienda también secuestraron una cantidad importante de drogas.

El "multirubro" funcionaba en una casa del barrio Cordón Colón de la ciudad y estaba siendo estudiado por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

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En el marco de una investigación por la presunta estafa, personal de la División Estafas y Otras Defraudaciones del Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén realizó tareas de campo y luego el allanamiento este miércoles por la tarde.

El caso se abrió a partir de una denuncia radicada por una vecina que reportó el extravío de documentación personal y tarjetas bancarias. Posteriormente, la damnificada detectó consumos no autorizados por montos millonarios superiores a los cuatro millones de pesos en distintos comercios de Neuquén.