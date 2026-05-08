La Municipalidad sumará 20 parques temáticos en la ciudad: dónde estarán ubicados

La subsecretaría de Coordinación Administrativa informó que la inversión en estos espacios es una política de gestión municipal. Se sumarán a los siete ya inaugurados.

La Municipalidad de Neuquén busca sumar espacios recreativos en todo el territorio de la capital. Este año, se proyecta la construcción de 20 nuevos parques temáticos que se sumarán a los ya inaugurados durante el 2025 .

Este viernes se realizó el acto de apertura de sobres de la licitación pública mediante la cual se podrá avanzar en tres de los espacios públicos que llegarán a todos los barrios.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres , adelantó que además de estos tres que ya están en marcha, los otros 17 están pensados y sorprenderán a los vecinos.

“Hoy ya tenemos el acto de apertura de la licitación pública en la Municipalidad, que va a dar inicio al cronograma específico de instalación de esos juegos que estamos adquiriendo”, señaló Rueda Cáceres. “Hoy ya tenemos el acto de apertura de la licitación pública en la Municipalidad, que va a dar inicio al cronograma específico de instalación de esos juegos que estamos adquiriendo”, señaló Rueda Cáceres.

La funcionaria aclaró que un solo proveedor adquirió el pliego, y destacó la complejidad técnica del proceso: cada licitación requiere especificar metros cuadrados, tipos de juego y equipamiento complementario, entre otros datos.

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Una política municipal

Además, Rueda Cáceres explicó que la inversión en parques temáticos ya es una política de gestión que quedó incluida en el presupuesto municipal.

Los nuevos espacios temáticos se sumarán a los primeros siete instalados durante 2025. La funcionaria destacó la aceptación de los vecinos. “Se dio un cambio sustancial en el diseño de las obras en los espacios verdes de la ciudad y vimos lo necesario que era seguir en este camino para volver a encontrarnos con la familia, con el vecino y hacer uso del espacio público”.

Parque Zorrito

Los primeros 3 parques temáticos de este año

La subsecretaria contó que el primero de los espacios temáticos que se inaugurará este año será una plaza temática inspirada en Mafalda, el célebre personaje de Quino, ubicada en el barrio Confluencia, exactamente en Paimún y Pomona. El segundo será una réplica del benteveo, un ave típica de la región que estará en el Paseo Limay en la zona del barrio Belgrano.

En tanto, el tercero será el de las Energías, en el Parque del Oeste de San Lorenzo Norte y muy próximo también a San Lorenzo Sur: “Este último espacio tendrá una identidad ligada a la matriz productiva y económica de la provincia: contará con una réplica de El Chocón, una cigüeña de extracción convencional y otros elementos que reflejen la actividad energética regional.

parque temático Jaime de Nevares

Dónde estarán ubicados

Los nuevos parques temáticos estarán distribuidos en los cuatro puntos cardinales de la ciudad: el este, el oeste, el sur y el norte. Al respecto, Rueda Cáceres adelantó que el barrio Belgrano recibirá un barco gigante denominado el Galeón del Paraná, que se instalará en el parque lineal de esta zona.

Además, anticipó que tienen pensado instalar el diseño de una estación de bomberos en la plaza de la Legislatura, en Libertad y Av. Olascoaga; una inspiración al deporte y el fútbol en la zona sur, en el sector del balneario Gatica; y una minirréplica de la ciudad en Santa Genoveva.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional explicó que los trabajos previos —plateas, iluminación, sistema de riego y colocación de mobiliario— son ejecutados íntegramente por personal municipal, a través del área de obras menores.

“Es un despliegue que tiene nuestra secretaría con muchas áreas que intervienen”, afirmó Rueda Cáceres, por lo que pidió paciencia a los vecinos. “Es un despliegue que tiene nuestra secretaría con muchas áreas que intervienen”, afirmó Rueda Cáceres, por lo que pidió paciencia a los vecinos.

Por último, remarcó que todas las instalaciones contarán con piso de caucho continuo o en baldosas, como el que ya puede verse en el zorrito Puyén del Parque Norte, La Trochita y el ARA General Belgrano del Parque Central. A estos se sumaron el Fuerte Medieval en el Jaime de Nevares, el Refugio del Bosque en Santa Genoveva, el Parque de los Dinos en Unión de Mayo y el Mangrullo Cueva en Parque Norte.