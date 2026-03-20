Parque Norte suma una nueva plaza temática: una cueva entre los senderos de las bardas

La zona refuerza su perfil recreativo con un área de juegos infantiles, que se suma a otras propuestas distribuidas por la ciudad. Dónde encontrarla.

La Municipalidad de Neuquén habilitó un nuevo sector de juegos en Parque Norte, en el área cercana al Observatorio Astronómico, con la instalación de una plaza temática que incorpora un Mangrullo Cueva y mejoras integrales en el espacio público.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio que prevé la creación de 20 parques temáticos en distintos puntos de la ciudad, y en el que ya se inauguraron otras instalaciones, con temática de dinosaurios, castillos, submarinos y un zorro, entre otros.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, explicó que el objetivo es recuperar y potenciar lugares muy utilizados por la comunidad. “Es ir poniendo en valor los diferentes espacios públicos de la ciudad, y este es un lugar muy importante porque se usa muchísimo para la actividad física durante todo el día”, señaló.

El nuevo equipamiento incluye una estructura de juego que simula una cueva, pensada para estimular el movimiento y la exploración en las infancias. “Se puso este juego que es hermoso, que simula una cueva, en un entorno que además es reserva natural”, describió la funcionaria.

Los detalles de la plaza temática

El diseño del espacio contempló características propias del entorno. En lugar de piso de goma, se utilizó piedra volcánica para favorecer el drenaje del agua de lluvia y respetar las condiciones del área. “Acá se colocó este material que permite que el agua escurra y está vinculado con la zona de reserva”, explicó.

pasqualini plaza neuquen

La intervención también incluyó mejoras en la iluminación, renovación de veredas y la incorporación de juegos complementarios como hamacas y subibaja. Estas obras buscan concentrar las actividades recreativas en un sector seguro y accesible.

“Se reforzó toda la iluminación porque este lugar también se usa mucho de noche, y se mejoró la vereda para que las familias puedan circular con mayor comodidad”, detalló Pasqualini.

El parque, además de ser un punto clave para el deporte, es un atractivo turístico por sus vistas al valle del río Neuquén. “Es un espacio donde la familia viene, camina, recorre. Los fines de semana lo vemos lleno”, destacó.

plaza neuquen capital

Se vienen otras plazas temáticas

La funcionaria remarcó que estas intervenciones responden a una decisión de gestión. “El concepto que tenemos es que el superávit tiene que ir donde la ciudad lo necesita, y generar espacios de recreación y esparcimiento es una prioridad”, afirmó.

En ese marco, adelantó que continuarán avanzando con nuevos parques temáticos. “La demanda crece porque los barrios ven cómo cambian estos lugares y piden lo mismo. Eso también habla del impacto positivo que tienen”, indicó.

la trochita inauguaracion

Pasqualini puso como ejemplo la transformación de otros espacios recuperados. “Lo vimos con la Trochita, que pasó de ser un lugar abandonado a un punto de encuentro donde los chicos quieren ir a jugar”, recordó.

Preocupación por el vandalismo

Sin embargo, advirtió que el vandalismo sigue siendo un problema recurrente: “Es permanente. Hacemos inversiones muy importantes para mejorar la ciudad y muchas veces esos espacios son dañados o robados”.

Mencionó casos recientes como el Balcón del Valle y el puente carretero Neuquén-Cipolletti, donde se sustrajeron luminarias.

Inauguracion Balcon del Valle (10) Maria Isabel sanchez

“Cada vez que se vandaliza, hay que volver a invertir recursos para reponer lo que se llevaron”, lamentó.

En ese sentido, pidió compromiso ciudadano. “Llamamos a la toma de conciencia. Estos espacios son para que los disfrute toda la comunidad, por eso es importante cuidarlos y denunciar situaciones sospechosas”, expresó.

Finalmente, consideró que detrás de estos hechos hay un fin económico. “No es fácil retirar esos elementos, por eso creemos que muchas veces tiene que ver con una venta posterior”, concluyó.