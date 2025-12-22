Unión de Mayo tiene una nueva plaza temática de dinosaurios y ya son cuatro los parques en el oeste de Neuquén

El intendente Mariano Gaido inauguró renovó la histórica plaza de Boca con una plaza temática. Cómo siguen el plan para sumar 20 plazas de este tipo en Neuquén.

Unión de Mayo sigue transformándose . Uno de sus espacios verdes más emblemáticos fue completamente renovado. La histórica plaza de Boca ya no es la misma: ahora cuenta con 800 metros cuadrados de juegos con temática de dinosaurios, nuevo mobiliario, un sector con piso blando, luminaria led, veredas perimetrales y más. Todo pensado para que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar, encontrarse, jugar y aprender en un entorno seguro para las infancias.

Esta mañana, el intendente Mariano Gaido inauguró oficialmente el parque, acompañado por la alegría de los vecinos y vecinas del sector. "Estamos inaugurando el parque más lindo e imponente de la Patagonia”, aseguró Gaido, y adelantó que el año que viene se sumarán 20 parques de características similares en distintos puntos de Neuquén: “Estarán distribuidos de manera equilibrada en los barrios”.

El jefe comunal destacó que la transformación del espacio demandó una importante inversión municipal “y es posible gracias al superávit y a las cuentas ordenadas del municipio”, y subrayó que se trataba de una obra muy esperada por la comunidad del barrio.

Cómo es la plaza de Unión de Mayo

Sobre el parque, detalló que se incorporó un sector de juegos con piso blando, una estructura de más de cinco metros con forma de dinosaurios, zonas óseas, hamacas convencionales y adaptadas para personas con discapacidad, además de subibajas.

plaza union de mayo

También señaló que se ejecutaron veredas perimetrales para garantizar una circulación cómoda para todos. Se renovaron bancos y mesas para el disfrute familiar y se realizó una reforestación de gran importancia en el predio.

Para reforzar la seguridad, se instaló luminaria led y en algunos sectores se complementó con reflectores. “De esta manera, también puede ser utilizado durante más horas”, agregó Gaido.

Además de los juegos, se incorporaron canchas de fútbol tenis y básquet. “Es un parque muy amplio, pensado para todas las edades y para la familia, y ese es el objetivo de la Municipalidad de Neuquén: generar espacios de recreación, encuentro, juego y disfrute para vecinos, vecinas y turistas”, remarcó el intendente. En esta línea, destacó que la obra fue realizada por empleados municipales.

"Este espacio es ideal para que lo puedan disfrutar los chicos, chicas y personas con discapacidad, para que los vecinos de todos los sectores puedan pasar un lindo momento al aire libre en parques de jerarquía”, añadió. "Tenemos una mirada federal de la ciudad, que todos tengan infraestructura de calidad y jerarquía”, concluyó.

El acto de inauguración

Por otro lado, destacó que más de 50 mil personas estuvieron presentes ayer para ver en el parque Jaime de Nevares disfrutando de los espectáculos de Capital Navideña. A lo que anunció que el año que viene Capital Navideña comenzará el primero de noviembre.

plaza union de mayo dino

A su turno, Juan Luis Ousset, ministro Jefe de Gabinete de la provincia de Neuquén, resaltó que "estas obras que son de alto impacto en los barrios de nuestra ciudad”, y destacó el acompañamiento al municipio.

“Para gobierno de la provincia es muy importante estar presente porque entendemos que estas obras le cambian la vida a los vecinos y vecinas", afirmó, y señaló que “la ciudad de Neuquén cada día nos sorprende con una actividad, acción o nueva obra que es importante para los vecinos”.

Por su parte, la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, destacó que se trata “de un nuevo espacio de recreación, educación y turismo para vecinos, vecinas y visitantes”, y aseguró que “este parque renovado le cambia la vida al barrio y a la ciudad”.

“Se realizó una renovación total de un parque muy importante para el oeste de la ciudad”, afirmó, y explicó que la temática de dinosaurios “hace alusión a la reserva natural protegida del barrio Melipal, un eje clave para las infancias, que llama la atención de niños y niñas”.

Neuquén cierra el año con más trabajo reflejado en obras. La plaza de Boca tiene su Parque Temático Dinosaurios. Unión de Mayo suma nuevo espacio público con una temática importante para nuestra zona y para las infancias ,canchas, juegos,luces led y +,dando jerarquía al barrio

Remarcó además que “la Municipalidad de Neuquén trabajó intensamente durante este año en el desarrollo de parques temáticos”, y adelantó que en enero se inaugurarán los otros tres espacios restantes.

Asimismo, señaló que el parque limita con los barrios Gregorio Álvarez, Melipal y San Lorenzo, y agradeció el cuidado de los espacios: “Estas inauguraciones suelen ser respetadas porque los vecinos y vecinas se apropian de los lugares. No sufrimos vandalismo en los tres parques que ya inauguramos”.

“Seguimos brindando oportunidades no solo en el centro, sino en todos los puntos de la ciudad, con parques temáticos en cada barrio para que las familias puedan ir, tomar mate y jugar. Vamos a continuar trabajando por el equilibrio en todos los barrios de Neuquén”, concluyó Rueda Cáceres.

Más adelante, el presidente de la comisión vecinal de Unión de Mayo, Gustavo Ancafil, agradeció al intendente por la obra. "Estamos felices, esto cambia la zona oeste. Este parque hace 30 años que tenía ninguna mejora, y hoy se lo ve formidable, con veredas nuevas, con juegos, con toboganes”, resaltó el vecinalista.