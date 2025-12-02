Gaido inauguró el parque temático de Malvinas en el Parque Central Este y anunció la construcción de otros 20

Junto a los integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas, se cortaron las cintas inaugurales de la nueva plaza que además sumó juegos integradores.

El intendente Mariano Gaido inauguró en el Parque Central Este un nuevo espacio temático infantil que une la recreación con la memoria histórica .

En homenaje a los caídos en Malvinas , y a pocos pasos del Cenotafio, se levanta el crucero ARA General Belgrano y una avioneta recreados en dos juegos modernos y de grandes dimensiones que conforman el corazón de este nuevo parque que promete convertirse en un punto de encuentro para las familias neuquinas.

Junto a los integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas , se cortaron las cintas inaugurales de la nueva plaza que además sumó juegos integradores, espacios de descanso y un innovador piso de caucho continúo decorado con gráficos alusivos al mar y al sol.

Otra novedad, transformadora para ese tradicional sector del Parque Central, es la nueva iluminación. La Municipalidad de Neuquén, renovó totalmente los artefactos, ampliando la capacidad lumínica en todo el sector, garantizando mayor seguridad y permitiendo el uso de las instalaciones en todo horario.

parque temático de Malvinas en el Parque Central Este

Durante el acto, Gaido celebró que los vecinos y vecinas cuenten con este renovado espacio y anunció que además de los 7 parques temáticos de este año, en 2026 se concretarán otros 20.

“Esto sucede en toda la ciudad. Son parques que le dan la oportunidad principalmente a los niños y a los jóvenes de tener un lugar para disfrutar. Son los parques más importantes de la República Argentina y están en la ciudad de Neuquén”, mencionó Gaido.

Inversión a partir del superávit

“Es inversión nuestra a partir del superávit”, aclaró y confirmó: “Tengan la tranquilidad y la seguridad que estos 20 parques que llegan a la ciudad los vamos a ir ejecutando en el transcurso de seis meses en todos los sectores”, afirmó el jefe comunal.

Sobre el acto de este mediodía mencionó que fue “especial”. “Pedí estar de manera personal para felicitar a toda la ciudadanía, a los héroes y a la familia malvinense. Ellos lo dieron todo por nosotros y hay que acompañarlos, y en este caso en particular con un parque temático, el ARA General Belgrano, que habla de nuestra historia y de Malvinas”.

Luego contó: “Tuve la oportunidad de charlar con un excombatiente que nos visita hoy y que voló uno de los aviones que recrea este juego. Me hablaba con esa emoción que transmite cada historia de Malvinas, y me contó lo que significó haber volado. Nos visita de Comodoro Rivadavia, y es muy importante que se sienta respetado, que se sienta querido en la ciudad de Neuquén y que este juego, que es mucho más que un juego, se convierta en la revalorización de la causa Malvinas en la ciudad capital más importante de la Patagonia”.

parque temático de Malvinas en el Parque Central Este (2)

A su turno, María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, subrayó la importancia de llegar con esta infraestructura recreativa a toda la ciudad. “Estamos en todos los barrios llevando este lugar de unión. Es pensar políticas públicas que acerquen a la familia a una instancia de recreación, de diversión, pero también de cuidado, porque cuando vemos estas plazas son plazas que tienen pisos blandos, son juegos que tienen novedad, que son modernos, que son seguros y que son para el disfrute de la familia”.

“Pero en esta oportunidad se suma algo más, algo muy emotivo, algo que tiene que ver con nuestra historia, con la historia del país, pero también con la de nuestros veteranos de Malvinas de Neuquén. Acá se une la historia y la recreación, por eso tiene ese valor agregado”, reflexionó la funcionaria.

A su turno, Elio Canali, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Neuquén, expresó que esta inauguración “es una caricia al alma. Es doble emoción este parque que se hizo, que ya es una característica de la ciudad”. Agradeció al intendente y a todo su equipo “por hacer esto posible”.

parque temático de Malvinas en el Parque Central Este (3)

También felicitó que se instaló luminaria nueva en el sector. “Se puso en valor el paseo y quedó muy seguro para que toda la ciudadanía lo pueda disfrutar”, añadió. “Pusieron juegos seguros para todos, para que puedan divertirse durante el verano”, señaló Canali.

Por último, la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Ruedas Cáceres, agregó este “es el tercero que estamos inaugurando, el parque ARA General Belgrano, sin dudas el parque tal vez más emotivo por lo que representa nuestra historia nacional”, dijo y destacó el trabajo de las y los empleados municipales que son los que ejecutan cada uno de los parques: . “Es todo mano de obra del trabajador municipal: iluminación, obras menores, espacios verdes”.

La apertura de este parque fue la tercera de una seguidilla de 7 inauguraciones de espacios temáticos que está ejecutando la Municipalidad de Neuquén. Durante el mes aniversario abrió sus puertas el parque temático La Trochita con juegos inclusivos que rinden homenaje a la historia de la ciudad. Y días atrás, en el Parque Jaime de Nevares, quedó listo el parque con un fuerte de estilo medieval.

En las próximas semanas será el turno del Parque de los Dinosaurios en Plaza de Boca; el Mangrullo Cueva en Parque Norte y en el Mangrullo Zorro, que estará ubicado en la plaza que se recuesta sobre la calle Antártida Argentina, muy cerca de donde se desarrolla el estacionamiento subterráneo. También en el barrio Santa Genoveva, la Plaza Las Américas quedará completamente transformada con el mangrullo temático “Refugio del Bosque”, que incluye sectores para escalar, toboganes y plataformas de juego.