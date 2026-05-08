Neuquén Habita: así funciona el simulador para calcular cuotas y acceder a los 4 mil créditos

Los interesados ya pueden ingresar a la Oficina Virtual para conocer cuánto dinero podrían obtener y qué ingresos necesitan para calificar.

El gobierno de la provincia de Neuquén habilitó este viernes el simulador oficial del programa “Neuquén Habita” . Se trata de una herramienta clave para quienes quieran acceder a los nuevos créditos hipotecarios no bancarios destinados a construir, ampliar o refaccionar viviendas.

La plataforma permite calcular cuotas estimadas , ingresos mínimos requeridos y montos aproximados. Además, es el primer paso obligatorio para iniciar la inscripción al programa provincial que busca otorgar más de 4 mil créditos durante 2026 .

Los interesados deben ingresar a la Oficina Virtual oficial del programa: https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/site/simulador-credito . Desde esa página se puede iniciar la simulación y avanzar posteriormente con la inscripción online .

La herramienta fue presentada por el gobernador Rolando Figueroa, quien aseguró que la iniciativa apunta a brindar una solución habitacional para familias que hoy no pueden acceder a un crédito bancario tradicional.

SFP Presentan Creditos bancarios gobierno figueroa (3) Sebastián Fariña Petersen

Qué datos pide el simulador

El sistema solicita información básica vinculada al proyecto y a la situación económica del grupo familiar:

Tipo de crédito.

Presupuesto estimado de obra.

Ingresos mensuales.

Cantidad de titulares.

Monto solicitado.

Plazo de devolución.

Con esos datos, la plataforma calcula automáticamente una cuota aproximada y el monto máximo al que podría acceder cada solicitante.

Uno de los puntos centrales es que la cuota no puede superar el 30% de los ingresos familiares declarados.

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Cuánto hay que ganar para acceder

La secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, explicó que las familias con ingresos desde 1,5 millones de pesos ya pueden acceder a algunas líneas crediticias, aunque no al monto máximo.

“Con 2,6 millones sumando ingresos familiares se puede acceder al monto máximo del crédito”, señaló la funcionaria. “Con 2,6 millones sumando ingresos familiares se puede acceder al monto máximo del crédito”, señaló la funcionaria.

Además, aclaró que se pueden sumar ingresos de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos.

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Cómo son los créditos hipotecarios de Neuquén

El programa contempla dos líneas principales:

Construcción de vivienda

Créditos de hasta $150 millones.

Financiamiento de hasta el 100% de la obra.

Plazo máximo de 20 años.

Actualización por UVI más una tasa del 2% anual para quienes acrediten haberes en el BPN.

Los desembolsos se realizarán en tres etapas según el avance de obra.

Ampliación o refacción

Créditos de hasta $75 millones.

Plazo máximo de 10 años.

Financiamiento total de la obra.

Un único desembolso.

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Cuáles son los requisitos

Para acceder a los créditos hipotecarios de Neuquén Habita, los solicitantes deben tener entre 18 y 65 años, contar con la escritura del terreno —o encontrarse en proceso de escrituración— y poseer una inscripción actualizada en el RUPROVI 2.0.

Además, el grupo familiar no puede superar ingresos mensuales por 6,5 millones de pesos y los interesados no deben registrar deudas alimentarias ni antecedentes en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

Otro de los requisitos establecidos es que las viviendas proyectadas no podrán superar los 90 metros cuadrados.

Cómo será la selección de beneficiarios

Desde el gobierno provincial adelantaron que, una vez superadas las 2.500 inscripciones válidas, la adjudicación de créditos se realizará mediante un sorteo público organizado por el IJAN.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, aseguró que el objetivo es garantizar un sistema “transparente y equitativo” para todos los neuquinos interesados en acceder al programa.