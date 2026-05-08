Despiadado: atropelló a un perro, lo miró como sufría para salir de abajo de las ruedas y luego lo abandonó

El animal está grave y los dueños buscan dar con el conductor del camión para "que se haga cargo" de lo ocurrido.

Un camionero atropelló a un perro en la zona oeste de Neuquén y luego escapó sin asistirlo. El dramático episodio ocurrió este viernes alrededor de las 10:30 sobre calle Los Copihues y quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales.

Según relató Mariela Muñoz en Canal 7 de Neuquén, dueña del animal, luego de arrollarlo y arrastrarlo por varios metros, el perro quedó enganchado de la cabeza en el guardabarro mientras el camión hacía marcha atrás. En las imágenes, se observa cómo el conductor baja del vehículo, mira varias veces al animal mientras intentaba liberarse sin ofrecerle ayuda y finalmente se retira del lugar dejándolo abandonado.

El perro , llamado Rocky, sufrió graves lesiones en la cadera y permanece internado en una veterinaria. De acuerdo con lo informado por su dueña, una ecografía descartó lesiones internas de gravedad, aunque el cuadro sigue siendo delicado.

atropello a un perro y huyo

“Lo dejó sufriendo y se fue”

Mariela contó que decidió difundir el video para tratar de identificar al conductor y reclamar que se haga cargo de los gastos veterinarios. “Dejó a mi perro sufriendo y mi hijo también está mal por su perro. Cuando lo vi, me quería morir”, expresó.

La mujer aseguró además que el camión circulaba “a toda velocidad” y pidió colaboración para dar con el responsable. “Necesito que esa persona o esa empresa se hagan cargo de lo que le pasó y de lo que hay que hacer con mi perro”, sostuvo.

PERRO ATROPELLADO

Piden ayuda para afrontar los gastos

Rocky permanecerá internado al menos hasta el domingo y la familia aseguró que atraviesa dificultades para afrontar los costos de los estudios y el tratamiento. “Hasta el domingo nosotros le pagamos, pero la cadera se la destruyó toda”, indicó Mariela.

Para quienes deseen colaborar económicamente, difundieron el alias Marietta78.

Otro antecedente no muy lejano

Un episodio similar ocurrió meses atrás en el barrio Confluencia, que incluso reavivó el reclamo vecinal por medidas urgentes de seguridad vial, cuando un automovilista que circulaba a alta velocidad atropelló y mató a un perro en plena calle.

El hecho sucedió en Boerr al 2000, una zona muy transitada por familias con niños que concurren a una plaza cercana. En un video difundido en redes, se observa la secuencia y el fuerte rechazo de la comunidad hacia el conductor.

Repudiable hecho atropelló y mató a un perro en barrio Confluencia

el conductor impactó al animal que se encontraba cerca del cordón cuneta y lo arrastró varios metros. Si bien el hombre se detuvo y descendió del vehículo, el perro ya no tenía signos vitales.

Según relataron vecinos en ese entonces, en aquel sector no hay veredas, por lo que peatones deben circular por la calle, exponiéndose al riesgo constante del tránsito.

Tras el atropello del animal, se vivieron momentos de tensión. Testimonios aseguraron que familiares del conductor intentaron agredir a una vecina por los reclamos contra el responsable del fatal hecho. Finalmente, el automovilista habría sido interceptado por la policía en la zona de Paimun y Boerr.