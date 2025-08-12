Muerte de una perrita arrollada por la Policía: confirmaron que se inició una investigación

La dueña del animal quiere saber quiénes son los responsables de la muerte. El Gobierno neuquino se hizo eco de la causa administrativa.

La muerte de una perrita provocada por un patrullero que le pasó por encima generó indignación en la comunidad por la cruel actitud de los policías, que en vez de frenar y asistir al animal, continuaron su recorrido. A partir de la denuncia de la dueña, el caso avanzó y podría desembocar en Asuntos Internos para encontrar a los responsables.

La presentación inicial se realizó en la Comisaría 18 , que tiene jurisdicción en el barrio Cuenca XVI, donde sucedió el siniestro. Allí, los vecinos fueron informados de que en los recorridos por la zona intervienen también patrulleros de la Comisaría 16 y de la Comisaría 12, por lo que aún no está identificado el móvil responsable .

Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron a LMNeuquén que en principio, la Fiscalía de Delitos Ambientales y leyes especiales, fue informada del hecho. Al respecto del procedimiento investigativo, indicaron que sobre la base de la denuncia van a aguardar los resultados de la actuación administrativa de la Policía, ya que, " en principio, penalmente no habría delito, por tratarse de un hecho con un accionar negligente".

En tanto, el gobierno se hizo eco del caso que ya tiene alcance nacional e informó que se inició una causa y una acción administrativa para establecer las eventuales responsabilidades "en el caso de una perra que fue atropellada por una unidad de esa fuerza y lamentablemente falleció".

Embed - Policía del Neuquén on Instagram: " . La Policía de la Provincia del Neuquén informa, que se iniciaron actuaciones judiciales y administrativas para establecer las eventuales responsabilidades en el caso de una can atropellada por un móvil policial de nuestra fuerza y lamentablemente falleció. Desde la Comisaría Dieciocho de Gran Neuquén se informó que, a las 20:30 de ayer (11/08), se recepcionó una denuncia judicial y administrativa de una vecina de 28 años. La denunciante expresó que aproximadamente a las 15:30, sus vecinos le informaron que su perra de raza Pitbull de color marrón oscuro y que respondía al nombre de “Gorda”, se encontraba muerta en la calle Juan Gelman, frente a su domicilio. Al retornar a su vivienda, una vecina le aportó una grabación, donde se observó el hecho. Luego realizó la presentación para saber quiénes eran los efectivos que circulaban en el vehiculo oficial. Respecto de la denuncia, desde Policía se informa que la Dra. Julieta González de la Fiscalía de Delitos Ambientales dispuso que la denuncia sea remitida a la Fiscalía de Atención al Público Asignación de Casos en el estado en que se encuentra." View this post on Instagram A post shared by Policía del Neuquén (@policiadelneuquen)

Quiere saber quién atropelló y mató a su perra

El hecho ocurrió este lunes a las 15.30 aproximadamente, cuando la perra marrón oscuro de raza pitbull que respondía al nombre de "Gorda" fue alcanzada por una camioneta de la Policía que avanzaba a alta velocidad por calle Juan Gelman. La dueña llamada Paola, de 28 años, la encontró muerta frente a su domicilio.

Al volver a su casa, su vecina Andrea le aportó una grabación de video, donde pudo observar que un móvil policial fue quien arrolló a su perra, sin frenar. Por este motivo, se acercó a la Comisaría 18 para realizar una denuncia en perjuicio del personal policial, manifestando que quiere saber quiénes eran los efectivos que atropellaron a "Gorda", ya que en la filmación no se observa con claridad la numeración y patente.

En cambio, señaló que lo único que se observa es la desesperante imagen de la perra corriendo para tratar de escapar de las ruedas hasta que sucumbe ante la camioneta color celeste con blanco de la Policía que la aplasta y sigue su marcha. Luego, mueve sus patas, y agoniza hasta morir en medio de la calle de tierra.

Un patrullero atropelló a un perrito y no frenó a ayudarlo

En tanto, de acuerdo a la Policía, la fiscal Julieta González, de la Fiscalía de Delitos Ambientales fue informada de la exposición y dispuso que la denuncia sea remitida a la Fiscalía de Atención al Público, en Asignación de Casos.

Además, según relevó LMNeuquén se dio inicio a la actuación bajo el artículo 105 del Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales (R.A.A.P.) que se refiere al procedimiento para investigar posibles faltas o incumplimientos por parte del personal policial y la posible instrucción de sumarios administrativos en la Policía de la Provincia del Neuquén.