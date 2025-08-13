Paro de camioneros en Vaca Muerta por NRG: bloquean un yacimiento

La medida será por tiempo indeterminado. Sigue el conflicto por los trabajadores de Río Negro despedidos.

Desde las 6 de la mañana de este miércoles rige un paro de camioneros en Vaca Muerta . La medida de fuerza implica el bloqueo para el ingreso a yacimientos de las operadoras Tecpetrol, Shell y Total.

Según afirmó el secretario general del sindicato de camioneros de Río Negro, Gustavo Sol, el reclamo se debe a que 160 trabajadores de Río Negro, pertenecientes a la empresa NRG, no venían cobrando el sueldo de junio, julio, ni aguinaldo y luego fueron despedidos, también sin que se los indemnice.

Los trabajadores de Río Negro bloquean el yacimiento Fortín de Piedra, de Tecpetrol, mientras que los de Neuquén se manifiestan en Añelo, impidiendo el ingreso de vehículos pesados a sitios operados por Shell y Total en Añelo. La medida será por tiempo indeterminado-

"Las operadoras no se hacen cargo de lo que les corresponde por ley", afirmó Sol. Según detalló el gremialista, Shell, Tecpetrol y Total son "responsables solidarios", lo que las obliga a hacerse cargo de la deuda que mantiene NRG con los trabajadores despedidos.

Según explicó, las operadoras deben aproximadamente 15 millones de pesos por trabajador en materia de sueldos, sin contar las indemnizaciones por despido.

"Ya pasamos por dos conciliaciones obligatorias que no hicieron más que dilatar la situación", contó Sol. Relató que tuvieron siete audiencias en las que participaron las secretarías de Trabajo de Río Negro y Neuquén, las empresas y los sindicatos. En ellas las operadoras ofrecieron un total de $1,2 millones por trabajador para dar por saldada la deuda. Sol expresó que esa suma es "completamente extorsiva".

Otro ítem del acuerdo que ofrecieron las operadoras fue particularmente controversial: junto con la indemnización, buscan que los trabajadores firmen una inhabilitación a para continuar con cualquier reclamo judicial futuro o incluso volver a ser contratados en los yacimientos.

En desarrollo...