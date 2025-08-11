Murió Juan Carlos Rodríguez, reconocido actor por su papel en "La Rosa de Guadalupe"

El actor mexicano falleció este sábado y será recordado por sus papeles que fueron un éxito en diversas televonovelas mexicanas.

A sus 38 años murió el actor Juan Carlos Ramírez , reconocido por su papel en telenovelas como "La Rosa de Guadalupe" y "Rosario Tijeras". La noticia fue confirmada este sábado por sus seres queridos.

La partida del actor mexicano se dio a conocer a través de las redes sociales en donde su agencia I Am This, destacó el dolor que dejó su partida tan repentina y lamentó la pérdida de una gran persona como lo fue Juan Carlos.

Ramírez también estuvo en programas como : "Marea de Pasiones", "El Último Rey", "Esta historia me suena", "Un día para vivir" y "Como dice el dicho". También formó parte de la primera temporada del reality show "Are you the one?".

El actor dio vida al personaje de "Chivo" en la serie de televisión "Rosario tijeras".

Quién era y de qué murió el reconocido actor

Apasionado de las artes y el cine, Juan Carlos Ramírez Ayala era un actor conocido por su papel de "Chivo" en la serie de televisión protagonizada por Barbara de Regil, "Rosario Tijeras", la cual recientemente estrenó su cuarta temporada en la plataforma de Netflix.

Su carrera en el mundo de la actuación inició en 2018, con su debut en la miniserie "Puño Limpio". Además, participó en distintas telenovelas independientes, como lo es "Como dice el dicho", "La Rosa de Guadalupe", "Esta historia me suena" y "Un día para vivir", lo que le hizo ganarse el cariño y reconocimiento de la audiencia mexicana.

De acuerdo con el comunicado que lanzó la agencia: "A nombre de la familia lees damos gracias por habernos acompañado. sus padres y familiares están agradecidos con tanto mensajes y llamadas. Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos de sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala".

Aunque la televisión lo colocó en el radar del público, Ramírez también desarrolló una carrera como arquitecto y empresario, mostrando que su talento iba más allá de los sets de grabación.

La imagen de Juan Carlos caracterizado como Chivo para el estreno de la cuarta temporada de Rosario Tijeras se convirtió en un punto de encuentro para sus seguidores en redes sociales. En noviembre, el propio actor compartió en Instagram una fotografía en la que, enfundado en el vestuario de su personaje, anticipó: "'Chivo' listo y equipado para el estreno de Rosario Tijeras 4. Atentos".

Qué es un aneurisma cerebral, la causa de muerte del mexicano

Es una dilatación anormal localizada en la pared de una arteria en el cerebro. Esta debilidad en la pared del vaso sanguíneo provoca la formación de un abultamiento, similar a un globo, que puede aumentar de tamaño con el paso del tiempo.

El principal riesgo es la ruptura, lo que genera una hemorragia en el cerebro. Este tipo de hemorragia se llama hemorragia subaracnoidea y puede causar daño cerebral grave o la muerte.

La mayoría de los aneurismas cerebrales no presentan síntomas hasta que se rompen. En algunos casos, pueden provocar dolor de cabeza intenso, visión doble, dolor detrás de un ojo, rigidez en el cuello o debilidad en alguna parte del cuerpo. Los aneurismas pequeños y sin ruptura suelen detectarse de manera incidental durante estudios realizados por otros motivos.