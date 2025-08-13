Javier Milei busca blindar los vetos de jubilaciones y discapacidad: cenó con diputados, con Pablo Cervi presente

El presidente de la Nación se juntó con los legisladores de La Libertad Avanza y un importante grupo de los que integran el PRO.

El presidente Javier Milei encabezó este martes por la noche una cena en la Quinta de Olivos con diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados con un objetivo claro: blindar en el Congreso los vetos a las leyes de aumento a las jubilaciones y de emergencia en discapacidad.

La cumbre se da en la previa de una semana clave, en la que la oposición buscará tratar los rechazos presidenciales en el recinto.

Según supo Noticias Argentinas a partir de la información revelada por la periodista Josefina Godoy Martínez de TN, el encuentro buscó delinear una estrategia para conseguir los votos necesarios para sostener las impugnaciones del mandatario.

JAVIER MILEI-2.jpg

La pelea por los números: ¿llega el Gobierno?

El oficialismo enfrenta un duro desafío en la Cámara de Diputados, donde necesita al menos un tercio de los votos (86 sobre 257) para que los vetos no sean revertidos. Con su bloque y el apoyo incondicional del PRO, llega a 74 votos, por lo que necesita negociar con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas y a los monobloques.

"Todos los diputados de LLA vamos a defender los vetos, es lo correcto. El que duda no debería ser miembro de La Libertad Avanza", afirmó una fuente legislativa que asistió a la cena. En el oficialismo confían en el respaldo del PRO, de quienes dicen que "nos acompañan incondicionalmente, incluso en los momentos en los que se requiere no ser casta y asumir el costo político".

diputados NA

Quiénes estuvieron en la cena

A la cena en Olivos, que comenzó a las 20:00, asistieron diputados de La Libertad Avanza y un nutrido grupo del PRO, encabezado por su jefe de bloque, Cristian Ritondo. También estuvieron Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero. En representación de la Liga del Interior, los radicales alineados con el Gobierno, participó el neuquino Pablo Cervi.

A la comida, sin embargo, no fueron invitados el resto de “radicales con peluca”, Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones) ,Luis Picat (Córdoba), Francisco Monti (Catamarca), ni el MID de Oscar Zago.

El primero de esos espacios se sumó recientemente a las filas violetas a través de un interbloque, mientras que el segundo ya anticipó que no va a acompañar todas las medidas que tomó Milei.

pablo cervi camara diputados

El temario de fondo: ATN y la causa $LIBRA

Por su parte, la oposición logró avanzar este martes en la Cámara de Diputados con el dictamen de una resolución que tiene como objetivo destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora del caso $Libra, la criptomoneda que el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales y lo dejó envuelto en un presunto caso de estafa.

A su vez, este miércoles la comisión de Presupuesto y Hacienda va a reunirse para dictaminar sobre los dos proyectos de ley que impulsan los gobernadores para modificar el reparto de los ATN y de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos.

La bancada de Unión por la Patria busca obtener dictamen para que el asunto se trate en sesión lo antes posible y tiene como fecha tentativa el 20 de agosto.