Cuánto va a subir el gasto en jubilaciones este año según el acuerdo con el FMI, con veto presidencial

El Gobierno tuvo que acordar con el organismo un mayor nivel de superávit fiscal porque no cumplió con el objetivo de acumulación de reservas.

El g asto en jubilaciones subirá este año el 17,1% en términos reales respecto del 2024, mientras que las erogaciones previstas para los salarios del sector público lo van a haber por el 7, 1%, según se desprende del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mismo estableció un cambio en la meta fiscal del 2025, que pasó del 1,3% del PBI al 1,6%, tal cual lo había propuesto el gobierno antes de la primera revisión, que derivó en un pedido de waiver por no haber logrado los objetivos de acumulación de reservas.

Es por eso que el gobierno necesita que e l Congreso termine aceptando los vetos a las leyes que impulsó la oposición que implican un incremento del gasto. Si Javier Milei no lograr frenar esas iniciativas, tendría que renegociar el acuerdo de manera integral.

Al respecto, de acuerdo con un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) el principal gasto que bajará este año son los subsidios energéticos, con el 41% real.

El gasto social se mantendría igual, mientras que los gastos de capital subirían 0,2%. Luego se prevén incrementos del 3% en subsidios al transporte, bienes y servicios, 23,8% y tranferencias al sector público por el 38% que incluye provincias y universidades.

iaraf-fmi

El gasto en salarios de empleados del sector público crecerá 7,1% y el de jubilaciones sin el bono 17,1%. “Vale la pena aclarar que estos gastos tienen una participación baja dentro del gasto primario, ya que en conjunto participan con el 7% del gasto”, explicó el IARAF.

Una de las cuestiones a tener en cuenta es que en septiembre el gobierno está comprometido a presentar el proyecto de Presupuesto 2026, que tendrá como base los números que deje el ejercicio del 2025.

Por caso, se estima que el superávit primario de este año bajé 5,7% real, teniendo en cuenta que el del 2024 fue del 1,8% del PBI. En cambio, el financiero subiría 23,8% respecto del 0,3% del PBI del 2024.

En ese sentido, el IARAF aclara, en su estudio, que para la estimación del resultado financiero no se está tomando en cuenta los intereses que general las LECAPs, que se cuentan “debajo de la línea” y pasan a registrarse como deuda.

Ingresos tributarios y de seguridad social

El reporte señala que los ingresos totales van a subir este año el 5,7% real, que se compone del 2,6% en ingresos tributarios, aportes y contribuciones a la seguridad social, por el 17,3% y una baja del 13,9% de ingresos no tributarios.

“Del informe se desprende que los ingresos tributarios caerían 0,36 puntos porcentuales del PBI (fundamentalmente por la eliminación del impuesto PAIS), los ingresos por seguridad social crecerían 0,5 puntos y los ingresos no tributarios caerían 0,26 puntos del PBI”, plantea el reporte.

“Como resultado -señala el trabajo- los ingresos totales del Gobierno Nacional se mantendrían prácticamente constantes en términos del PBI, descendiendo 0,1 puntos del PBI respecto al año 2024”.

En ese sentido, el IARAF indica que “los ingresos esperados de la seguridad social tendrían este año un comportamiento relativo muy importante”.

Por otro lado, indica que “en términos de gasto público, se proyecta un incremento interanual de 0,1 puntos del PBI de gasto primario”. “Este incremento estaría explicado fundamentalmente por el incremento del gasto en jubilaciones y pensiones de 0,6 puntos del PBI y la baja del gasto en subsidios a la energía de 0,5”, detalla el trabajo.

En análisis destaca además que “se proyecta mantener prácticamente sin cambios en términos del PBI al gasto en la masa salarial, subsidios al transporte y gasto de capital (inversión real directa y transferencias de capital a provincias)”.

“Por otro lado, el gasto en bienes y servicios y transferencias corrientes al sector público (incluye las destinadas a provincias) tendrían un incremento de 0,1 puntos”, indica el trabajo.

“El gasto amplio en asistencia social (programas sociales, asignación universal, asignaciones familiares, INSSJP, bono a jubilados y más) tendría un descenso de 0,2”, advierte el IARAF.