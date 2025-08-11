¿Quedó en libertad el novio de la mujer policía hallada muerta en el barrio Melipal?

Se espera el informe de la autopsia de la muerte de la joven policía en barrio Melipal

La investigación por la muerte de Deyanira Aylén Vázquez, una joven policía hallada muerta en su vivienda del barrio Melipal, de la ciudad de Neuquén, espera por novedades este lunes con el informe de la autopsia. El principal sospechoso es la ex pareja de la mujer.

El comisario general Tomás Díaz Pérez , jefe de la Policía de la Provincia, había indicado más temprano que la pareja fue liberada luego de las primeras diligencias y remarcó que no se descarta ninguna hipótesis hasta conocer el resultado de las pericias. “ Lamentablemente, tenemos una joven policía fallecida a consecuencia presuntamente de un disparo de arma de fuego . Es materia de investigación, estamos esperando resultados periciales y forenses”, señaló.

Díaz Pérez precisó que la muerte se investiga bajo los protocolos previstos para un femicidio , dada la naturaleza dudosa del hecho. “Toda muerte, desde el momento que es dudosa, es tomada como un homicidio. A partir de ese momento se hace todo lo inherente para establecer o dar claridad a cómo fueron los hechos”, explicó en declaraciones radiales.

Femicidio calle Beethoven oeste neuquino

Según detalló, en el lugar se adoptaron “todos los recaudos necesarios” para preservar la escena y se realizaron pericias criminalísticas, levantamiento de rastros y toma de testimonios. El comisario destacó que la investigación está en manos de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien definirá los próximos pasos una vez que se cuente con los resultados forenses.

No obstante, ante la consulta de LMNeuquén, desde el Ministerio Público Fiscal desmintieron la versión policial de que el sospechoso había sido liberado.

Esperan los resultados de la autopsia

La autopsia, que será clave para determinar la mecánica de la muerte, se llevó adelante en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Los resultados permitirán establecer si el disparo fue autoinfligido o si hubo participación de otra persona.

En paralelo, la fiscal Inaudi tomó declaraciones a personal policial, familiares y vecinos de la víctima para reconstruir las horas previas al hallazgo del cuerpo. Estos testimonios buscan aportar indicios sobre posibles situaciones de violencia o conflictos recientes.

Deyanira Aylen Vázquez femicidio Neuquén

Una carrera truncada

Deyanira Vázquez había ingresado a la fuerza hace un año y ocho meses. Su entorno la describía como una joven comprometida con su labor y con planes de continuar su formación dentro de la Policía de la Provincia.

El barrio Melipal, donde ocurrió el hecho, permanece con presencia policial mientras se aguardan definiciones de la investigación. Vecinos manifestaron sorpresa por el despliegue de efectivos y el hermetismo de las autoridades en torno a los avances de la causa.

Una investigación que no descarta hipótesis

La fiscal Inaudi no descarta ninguna hipótesis y mantiene abierta la pesquisa a la espera de las pruebas científicas. Durante la jornada de este domingo, tomó declaración a personal policial, familiares y vecinos de la víctima. El objetivo es reconstruir las horas previas al hallazgo y establecer posibles indicios de violencia.

Además, se solicitó un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en las inmediaciones de la vivienda. Las imágenes permitirán confirmar o descartar la presencia de terceros y esclarecer los movimientos registrados antes y después de la muerte.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera

Deyanira fue encontrada este domingo cerca del mediodía, sobre una cama, en el interior de su casa. La escena fue preservada por personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. La fiscalía confirmó que el caso se investiga desde el inicio bajo la hipótesis de femicidio, lo que implica la activación inmediata de protocolos específicos y el acompañamiento a la familia de la víctima.