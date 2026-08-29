Se le inundó el auto y la aseguradora lo dejó 4 años abandonado en vez de repararlo: pagará una multa millonaria

La compañía de seguros explicaba que no se conseguían los repuestos. La Justicia falló a favor de la dueña del vehículo y se acordó una compensación.

La Justicia neuquina reponsabilizó a una compañía de seguros por no brindar una solución a tiempo a la propietaria de un vehículo que quedó inutilizable por una inundación y estuvo casi cuatro años sin ser reparado. Las partes acordaron que la empresa deberá avanzar con los arreglos y pagar 15 millones pesos a la dueña del auto.

Según se informó desde la Justicia de Neuquén, el caso se dio cuando un Citroën C4 había quedado estacionado frente a un domicilio del barrio San Lorenzo Sur fue afectado en 2022 por un fuerte temporal que inundó la calle y llegó hasta la altura del vehículo.

Una vez que descendió el nivel del agua, los propietarios comprobaron que el coche no arrancaba y denunciaron el siniestro. A partir de entonces, la aseguradora comenzó a gestionar el arreglo. Dispuso trabajos de chapa y pintura y trasladó el automóvil entre distintos talleres para solucionar los problemas eléctricos y mecánicos provocados por el ingreso de agua.

Durante esas tareas se estableció que era necesario reemplazar distintos componentes electrónicos esenciales. La compañía sostuvo que existían dificultades para conseguir los repuestos importados y llegó a proponer que la propia asegurada buscara una pieza usada.

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En ese contexto, la aseguradora negó haber incumplido el contrato. Explicó que las demoras estaban vinculadas con la antigüedad del automóvil y las dificultades existentes para importar determinados repuestos. También sostuvo que nunca retuvo el vehículo contra la voluntad de su propietaria y que continuaba intentando repararlo.

El perito consideró que el auto fue abandonado

La prueba mecánica fue uno de los elementos centrales del expediente. El experto confirmó que el agua había provocado problemas en la instalación eléctrica y electrónica y que debían reemplazarse distintos componentes. También señaló que, en condiciones normales y contando con los repuestos, la reparación podía concretarse en unos diez días hábiles.

Cuando localizó el automóvil, sin embargo, encontró una situación muy diferente: tenía la fusilera desmontada, la computadora retirada, daños producidos por el ingreso de agua y un evidente deterioro general. El perito describió el vehículo como abandonado y concluyó que, debido a su estado, repararlo resultaba antieconómico.

El juez civil Martín Peliquero hizo lugar parcialmente a la demanda y consideró que el seguro había incumplido las obligaciones que había asumido frente a su asegurada. En la sentencia señaló que, aun cuando existieran dificultades razonables para conseguir determinadas piezas, la póliza contemplaba otras alternativas para responder frente al daño. Sin embargo, ninguna había permitido solucionar el problema.

En primera instancia se ordenó reparar el automóvil y devolverlo en las condiciones correspondientes. También se reconocieron indemnizaciones por la imposibilidad de utilizarlo y por las consecuencias extrapatrimoniales generadas por la prolongación del conflicto.

La Cámara de Apelaciones confirmó la responsabilidad

Los integrantes de la Sala I, Cecilia Pamphile y Jorge Pascuarelli, remarcaron que habían transcurrido varios meses antes de que se ofreciera aquella solución alternativa y que, años después, la pericia todavía encontraba el automóvil sin reparar. También descartaron que la empresa pudiera atribuir su incumplimiento a los talleres o proveedores involucrados.

“La aseguradora no puede eximirse de responsabilidad invocando demoras o faltantes atribuibles a terceros proveedores cuando fue ella quien asumió contractualmente la obligación de brindar una solución adecuada y oportuna frente al siniestro denunciado”, concluyeron.

Con la decisión del tribunal, la empresa ofreció pagar una suma única de 15 millones de pesos. Antes la mujer deberá gestionar la baja registral del vehículo y retirarlo del lugar donde permanece depositado.