El elemento obligatorio que todos los conductores deben llevar y muchos usan mal

Tenerlo en el auto no siempre significa cumplir adecuadamente con las recomendaciones. El error que muchos cometen con este elemento.

El unso de este elemento auyuda aumenta la seguridad vial de los conductores y pasajeros ante una emergencia en la ruta.

Un elemento de seguridad vial es obligatorio para los conductores en determinadas situaciones, aunque muchos desconocen cuál es la forma correcta de utilizarlo. Tenerlo en el auto no siempre significa cumplir adecuadamente con las recomendaciones.

En Argentina, las reglas para circular están contempladas en la Ley Nacional de Tránsito, pero cada jurisdicción puede adherir a la normativa o establecer modificaciones. Por eso, algunos requisitos pueden variar según la provincia.

Entre los elementos que los especialistas consideran fundamentales se encuentra el chaleco reflectivo , especialmente ante una emergencia o cuando es necesario descender del vehículo en una ruta.

Si bien la normativa no establece una cantidad específica, los expertos en seguridad vial recomiendan contar con uno para cada ocupante del auto.

El error que muchos cometen al usar el chaleco reflectivo

Más allá de las diferencias normativas, el chaleco reflectivo es un elemento que puede resultar fundamental en una situación de emergencia.

Una práctica habitual es guardarlo en el baúl, pero esa ubicación puede resultar poco conveniente, ya que, ante una detención en una ruta o autopista, lo recomendable es poder colocarlo antes de descender del vehículo. De esta manera, permite aumentar la visibilidad de la persona desde el primer momento.

En otros países, incluso,la normativa establece pautas específicas sobre dónde debe llevarse. Por ejemplo, en España, los chalecos reflectantes deben estar ubicados en un lugar accesible desde el interior del vehículo, de manera que puedan ser utilizados antes de salir del auto.

En Mendoza, por ejemplo, el chaleco reflectivo es obligatorio y la normativa establece la obligación de contar con uno, sin especificar una cantidad determinada. En las autopistas porteñas también se exige este elemento, según explicó el especialista en seguridad vial Fabián Pons, presidente de OVILAM.

Respecto de este tema, Pons recomendó, pese a que ninguna norma local lo exija, llevar tantos chalecos reflectivos como la capacidad máxima del vehículo, porque ante un eventual pinchazo de un neumático todos los ocupantes deben descender del auto y es importante que todos sean visibles.

Los beneficios para la seguridad vial

Entre los beneficios de utilizar el chaleco para la seguridad vial de los pasajeros es que, por ejemplo, ante un inconveniente con el auto se encuentra, principalmente, el aumento de la visibilidad de la persona que desciende del vehículo, especialmente durante la noche, con lluvia, niebla o en zonas con poca iluminación.

Las bandas reflectivas permiten que otros conductores puedan detectarla con mayor anticipación, lo que reduce el riesgo de un atropello.

Además, su uso resulta especialmente importante en rutas y autopistas, donde los vehículos circulan a mayor velocidad y el margen de reacción es menor. En esas circunstancias, contar con un elemento de alta visibilidad puede ayudar a que otros conductores adviertan con mayor anticipación la presencia de una persona sobre la banquina o cerca del vehículo detenido.

El chaleco también facilita que la persona pueda ser identificada por los servicios de emergencia, la Policía o la asistencia mecánica en caso de una avería, accidente o inconveniente durante el viaje. Por eso, los especialistas recomiendan llevarlo siempre en un lugar de fácil acceso y utilizarlo antes de descender del auto cuando sea necesario.