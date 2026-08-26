Un terremoto de 5,1 sacude a Colombia a dos semanas del gran sismo

El sismo sacudió al oeste y el centro del país este miércoles.

Este miércoles se registró un nuevo temblor de magnitud 5,1 que sacudió a Colombia. Ocurre a dos semanas después del gran terremoto de 7,4 que dejó cientos de muertos y desaparecidos.

El sismo sacudió al oeste y el centro de Colombia. Ocurrió a las 11.45 hora local (16:45 GMT) y tuvo como epicentro un punto en el departamento de Santander, a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Se sintió en Bogotá, Medellín y varias ciudades.

Ante el temblor, la Presidencia de la Nación informó a través de la red social X que "se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones".

Los reportes oficiales indican que los diferentes organismos de socorro se encuentran evaluando el impacto del movimiento sísmico en las zonas aledañas al epicentro y en los cascos urbanos principales.

Este nuevo temblor se produce en un escenario de extrema sensibilidad para el país sudamericano, que fue azotado el pasado 10 de agosto por un fuerte terremoto de magnitud 7.4.

Aquel evento sísmico tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y dejó un saldo trágico de más de 330 personas muertas.

El impacto de ese terremoto destruyó edificios de departamentos y dañó gravemente viviendas, escuelas, hospitales y carreteras desde el puerto de Buenaventura hasta ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales.

El presidente Abelardo de la Espriella decretó la emergencia económica por “el sismo más fuerte registrado en este siglo” en el país de América del Sur. El gobierno estima que el valor de la reconstrucción de las zonas afectadas será de unos US$9570 millones de dólares.

Las autoridades de gestión de riesgo mantienen la vigilancia activa en todo el territorio colombiano para evaluar las consecuencias del sismo de este miércoles y mitigar potenciales riesgos ante la posibilidad de nuevas réplicas.

¿Por qué tiemba tanto en Colombia?

El terremoto del lunes 10 de agosto con una intensidad de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros, se posiciona como el tercer temblor más fuerte del que se tiene registro en el país, según el Servicio Geológico Colombiano.

El Servicio Geológico Colombiano ubicó el epicentro del temblor de Los Santos a nueve kilómetros del municipio, cerca de Jordán y Zapatoca.

El Servicio Geológico Colombiano ubicó el epicentro del temblor de Los Santos a nueve kilómetros del municipio, cerca de Jordán y Zapatoca - crédito SGC

Aunque el temor suele apoderarse de la población tras eventos de esta magnitud, los especialistas han recordado que la actividad sísmica es parte inherente de la vida en Colombia. El director del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, precisó que la ubicación del país en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico determina su exposición a terremotos frecuentes y variados.

Colombia se sitúa sobre una compleja red de placas tectónicas. En el occidente, la placa de Nazca se desliza bajo la placa Sudamericana en un proceso de subducción; esta acción libera energía acumulada bajo la corteza terrestre, dando lugar a movimientos sísmicos de diversa magnitud.

La región del Pacífico es especialmente propensa a estos fenómenos, ya que alberga el principal escenario de este proceso geológico.

Además, existe un fenómeno único conocido como el nido sísmico de Bucaramanga, localizado bajo el municipio de Los Santos, en Santander. De acuerdo con los expertos de la Red Sismológica Nacional, este enclave concentra entre el 40% y el 50% de toda la actividad sísmica del país, lo que lo convierte en uno de los puntos geológicos más activos del planeta.