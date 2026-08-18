El conmovedor gesto de Shakira tras recorrer una zona devastada por el terremoto en Colombia

La cantante viajó de sorpresa a una de las regiones más afectadas por el sismo de 7,4 registrado el 10 de agosto pasado y realizó un importante anuncio.
Tras caminar entre los escombros y constatar el impacto del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia el pasado 10 de agosto, Shakira se comprometió con la comunidad del Chocó para financiar la recuperación de la Universidad Tecnológica local. La iniciativa, encarada junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett, sumará además la edificación de diez establecimientos educativos en esa región del país.
"Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (...) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy", dijo Shakira a periodistas, en una visita con Buffett a la ciudad de Quibdó.
En su sorpresivo paso por la provincia colombiana del Chocó, la artista visitó estructuras educativas dañadas por el movimiento telúrico y también se reunió con la gobernadora local, Nubia Carolina Córdoba-Curi.
"Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir", señaló la cantante, dueña de éxitos como “Pies Descalzos”, “Hips Don't Lie”, “La Tortura” y, más recientemente, el himno del Mundial 2026, “Dai Dai”.
Además, expresó: “Lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de emergencia, se queden todas esas escuelas sin reconstruir y que queden tantas personas en el olvido y damnificadas”.
“Que nuestros niños no puedan volver al colegio. Aquí no hay conectividad, no es que puedan hacer escuela desde la casa. Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro”, mencionó Shakira.
Cómo financiará Shakira su ayuda para Colombia
Para financiar las obras, la artista explicó que, por iniciativa suya, el movimiento Global Citizen aportará 500.000 dólares y la promotora de conciertos Live Nation dará otros 500.000, para un total de un millón de dólares que serán destinados a la reconstrucción de las escuelas destruidas por el terremoto.
Asimismo, la fundación de Howard G. Buffett colaborará de forma directa con la Fundación Pies Descalzos en la ejecución de los proyectos de infraestructura.
Howard Buffett, hijo del magnate Warren Buffett, destinó más de 160 millones de dólares a Colombia desde 2008 en distintos programas de desarrollo. Puntualmente sobre su participación en esta iniciativa junto a la artista colombiana, el empresario estadounidense expresó: “Vengo siempre que me llama”.
"Una deuda histórica”: el lazo de Shakira con el Chocó
Durante su visita, la cantante aseguró que el departamento arrastra una "deuda histórica” y que “el departamento del Chocó ha estado abandonado a su suerte y ha sido muy difícil dar pasos hacia el progreso aquí”. “Pero sabemos que se puede”, remarcó la cantante.
“No hay palabras suficientes para consolar, no hay soluciones mágicas para esto que se está viviendo, para tanto dolor", declaró la cantante durante su visita a una escuela secundaria en Quibdó.
Y añadió: “Pero lo que sí sé que hay es compromiso, un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas, de todos esos niños que han perdido sus escuelas y que no pueden regresar al colegio”.
“El compromiso es no soltar de la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal, a que cada niño pueda volver a la escuela", puntualizó.
Hasta las primeras horas de este martes, oficialmente se registraban al menos 304 fallecidos por culpa del terremoto.
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