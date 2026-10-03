El pacto de silencio de los 33 mineros de Chile: un sobreviviente reveló qué es y por qué lo hicieron

A 16 años del histórico rescate de la mina, uno de los sobrevivientes reveló por qué los trabajadores acordaron no contar lo ocurrido bajo tierra.

Ya pasaron 16 años del histórico rescate que mantuvo al mundo pendiente de Chile, la historia de los 33 mineros atrapados en la mina San José volvió a la pantalla con un nuevo documental de National Geographic. El accidente, ocurrido en 2010, dejó a los trabajadores atrapados durante 69 días a cientos de metros bajo tierra.

Uno de ellos fue Omar Reygadas, quien volvió a referirse a uno de los aspectos que más interrogantes generó con el paso del tiempo: el denominado “pacto de silencio” entre los mineros. En diálogo con BioBioChile, explicó cuál fue el verdadero objetivo del acuerdo que mantuvieron después del rescate.

Según Reygadas, los trabajadores decidieron no contar públicamente sus experiencias hasta que apareciera una oportunidad formal para llevar su historia a un libro o una película.

“Se habló mucho del pacto de silencio. Lo que nosotros hicimos fue un acuerdo de que no íbamos a hablar con nadie hasta que tuviéramos la seguridad de que una persona pudiera hacer un libro o una película, como se hizo”, explicó.

La decisión estuvo relacionada con el enorme interés que generó el accidente. Una vez concretado el rescate, los medios de comunicación de distintos países buscaron conocer qué había ocurrido durante los 69 días en los que los trabajadores permanecieron atrapados bajo tierra.

El acuerdo buscaba evitar que las historias individuales y colectivas de los mineros fueran divulgadas de manera anticipada, antes de que pudieran encontrar una forma de contar lo sucedido de manera conjunta y formal.

El temor por el futuro después del rescate

Reygadas también señaló que detrás de la decisión había otra preocupación: el futuro laboral de los trabajadores. Tras el accidente, no tenían certeza de si podrían volver a desempeñarse en la minería.

En ese escenario, consideraban que revelar por separado lo ocurrido podía afectar la posibilidad de que posteriormente alguien se interesara en reconstruir la historia de los 33 mineros a través de un libro o una producción cinematográfica.

“Muchos de nosotros tal vez íbamos a empezar a hablar y después, a la persona que quisiera hacer un libro o una película, ya no le iba a interesar, porque ya se sabía todo”, sostuvo.

Por eso, el grupo optó por esperar y preservar sus testimonios hasta que apareciera una propuesta concreta que les permitiera contar su experiencia y, al mismo tiempo, contar con una alternativa para el futuro.

Una historia que volvió a la pantalla

A 16 años del accidente, la historia de los 33 mineros volvió a despertar interés con el nuevo documental de National Geographic. La producción recupera uno de los episodios más recordados de la minería chilena y vuelve sobre las experiencias de los trabajadores durante los 69 días que permanecieron atrapados.

En ese contexto, el testimonio de Reygadas permite conocer otra dimensión de aquel período posterior al rescate: el acuerdo que los trabajadores establecieron entre ellos para preservar sus historias y esperar el momento adecuado para hacerlas públicas.

El llamado “pacto de silencio”, según su explicación, no estuvo planteado para ocultar lo ocurrido bajo tierra de manera permanente, sino como una decisión colectiva para conservar sus relatos hasta encontrar una oportunidad para contarlos formalmente.