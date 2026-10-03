Figueroa busca aumentar las exportaciones de gas de Vaca Muerta a Chile

La posibilidad de aumentar el transporte de gas a Chile desde Vaca Muerta fue analizada por el gobernador Rolando Figueroa y ejecutivos de Naturgy en Madrid.

El gobernador Rolando Figueroa avanzó en España con una nueva gestión para incrementar las exportaciones de gas de Vaca Muerta hacia Chile. Durante un encuentro con el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, analizaron alternativas para aprovechar la infraestructura existente y aumentar el transporte de gas hacia el país vecino.

La reunión se realizó en la embajada argentina en Madrid y contó también con la participación del embajador argentino en España, Wenceslao Bunge. Allí, Figueroa y Reynés acordaron que en las próximas semanas sus equipos técnicos volverán a reunirse para avanzar en la definición de proyectos.

Uno de los principales puntos de la conversación fue el aprovechamiento del Gasoducto del Pacífico , infraestructura controlada por Naturgy que permite transportar gas argentino hacia Chile. La posibilidad de incrementar su utilización aparece como una de las alternativas para ampliar el volumen de exportaciones de la producción neuquina.

Durante el encuentro también analizaron la capacidad actual del sistema y la posibilidad de aumentar el bombeo en caso de que la demanda lo requiera. Según explicaron, una ampliación de esa capacidad demandaría más tiempo y obras, pero podría abrir nuevas oportunidades para el desarrollo energético a futuro.

Entre esas posibilidades aparece la instalación de centrales de licuefacción y, con ellas, una mayor capacidad para avanzar en la comercialización de gas natural licuado (GNL) hacia otros mercados internacionales.

La apuesta por una mayor integración con Chile

Figueroa destacó durante la reunión el potencial que ofrece Vaca Muerta para profundizar la integración energética con Chile y otros países de la región.

“Vaca Muerta nos abre una enorme oportunidad para construir una verdadera integración energética con Chile y con toda la región”, sostuvo el gobernador.

En ese sentido, planteó que ambos países cuentan con recursos complementarios para avanzar en nuevos proyectos. “Argentina tiene los recursos y nuestros vecinos, infraestructura y salida a nuevos mercados: juntos podemos generar energía, inversiones y desarrollo”, señaló.

El mandatario también remarcó que para avanzar en ese proceso será necesario fortalecer los vínculos entre ambos países y generar condiciones de previsibilidad para las inversiones.

“Para aprovechar todo este potencial necesitamos seguir construyendo confianza, dando previsibilidad y cumpliendo nuestros compromisos. La energía de Neuquén puede ser el motor del desarrollo de toda la región”, afirmó.

La agenda de Figueroa en Europa

El encuentro con el titular de Naturgy formó parte de la gira que Figueroa realizó durante esta semana por Europa, con actividades en España y Francia.

La agenda incluyó reuniones con empresarios y representantes de distintos sectores, además de su participación en la Argentina Week en París. El objetivo planteado por la Provincia fue mostrar las oportunidades de inversión vinculadas con el desarrollo de Vaca Muerta y ampliar las posibilidades de salida para la producción neuquina.

Entre los ejes de la gira estuvieron el desarrollo del GNL, la industrialización del gas en origen y la búsqueda de nuevos mercados para la energía producida en la Cuenca Neuquina. También se abordaron oportunidades vinculadas al turismo, la agroindustria y las energías renovables.