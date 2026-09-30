El embajador argentino en Francia destacó en Figueroa la defensa de los recursos de Neuquén

Lo hizo en el marco de la primera jornada de la Argentina Week. Dijo que el gobernador neuquino es el mejor negociador ante las empresas de la industria petrolera.

Figueroa participó en Francia de un encuentrio organizado por la embajada de ese país.

Durante la primera jornada de la Argentina Week Paris , el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki , elogió al gobernador Rolando Figueroa por su rol de buen negociador con el sector petrolero.

Fue al único mandatario provincial al que Sielecki hizo referencia, ante un auditorio conformado por los principales referentes de la industria, que se dieron cita en un encuentro que abrió el presidente Javier Milei.

La comitiva argentina, además de Figueroa, estuvo conformada por funcionarios nacionales y otros 12 gobernadores, donde el objetivo de Neuquén será consolidar el proyecto exportador de gas natural licuado (GNL), con una calidad diferencial.

“Si llegamos a encontrar algo (en París), sepan que negociaremos las licencias con la dureza del querido Rolo Figueroa”, aseguró Sielecki.

La recepción en la Embajada argentina reunió también a Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

Por la comitiva nacional estuvo el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno. La recepción fue encabezada por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

PARÍS SE VISTE DE CELESTE Y BLANCO



Ya nos encontramos reunidos en la Embajada Argentina en París los gobernadores que participamos de la delegación argentina, junto al jefe de Gabinete, @diegosantilli ; el ministro @LuisCaputoAR y el canciller @pabloquirno.



Te agradezco,… pic.twitter.com/Lep6n8vA7E — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 30, 2026

Potencial e inversiones

La actividad convocará a gobernadores, funcionarios nacionales y empresarios para mostrar oportunidades de inversión de la Argentina ante compañías y capitales europeos. Figueroa tendrá una nueva oportunidad para mostrar el potencial de Neuquén y, a través de Vaca Muerta, su plataforma de exportación energética, particularmente a través del desarrollo del GNL.

El funcionario nacional anticipó para el Argentina Week la presencia de los CEOs más importantes de Europa y sostuvo que se buscará “acelerar, catalizar y profundizar inversiones fundamentales para nuestro futuro”.

Para Figueroa, se trata de una ventana para profundizar una estrategia que la Provincia viene desarrollando que incluye buscar capitales para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, ampliar la infraestructura y avanzar hacia nuevos mercados internacionales.

Durante su visita a Nueva York, el gobernador ya había planteado que Vaca Muerta requiere inversiones y políticas de Estado que otorguen seguridad a los inversores y permitan desarrollar proyectos de largo plazo.

Exposición

El gobernador neuquino tendrá además una participación específica dentro de la Argentina Week. Será expositor del panel “El gas argentino en el mercado mundial”, junto a su par de Río Negro, Alberto Weretilneck; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y el CEO de SEFE Group, Egbert Laege.

La presentación permitirá a Neuquén llevar directamente ante empresarios europeos la discusión sobre Vaca Muerta, GNL, infraestructura y producción con bajas emisiones, temas que la Provincia considera centrales.

En septiembre, durante su gira por Washington y Houston, Figueroa definió a Neuquén como “uno de los faros más importantes de atracción de inversiones de la Argentina”.