La Provincia busca inversores para mejorar el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén

El objetivo es cambiar la categoría de la estación aérea dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos, lo que permitiría acceder a fondos para remodelar las instalaciones.

El gobierno provincial analiza un nuevo esquema de administración para incrementar las inversiones en obras en el aeropuerto Presidente Juan Domingo Perón de la ciudad de Neuquén . Desde la gestión del gobernador Rolando Figueroa se indicó que lo que se busca es mejorar la pista y contar con un mayor espacio para el tránsito de pasajeros, que sea acorde al mayor movimiento que tiene la estación y esté preparado para el crecimiento de la actividad.

Ante el inminente vencimiento de la concesión, desde el gobierno neuquino pretenden que la estación aérea cambie de categoría dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), que tiene 35 aeropuertos en el país. Actualmente el aeropuerto capitalino forma parte del SNA dentro del grupo B y se pretende su cambio al A.

Una de las principales diferencias de integrar el grupo A es la posibilidad de acceder a un sistema de subsidios cruzados, que permitiría incrementar las inversiones en obras en el complejo y en la pista.

La concesión

Actualmente, la concesión de los aeropuertos del grupo A está a cargo de Aeropuertos Argentina. Eso permite acceder al beneficio de subsidios cruzados que la estación capitalina nunca tuvo y eso dificultó llegar a las inversiones que se pretendían. Además de facilitar la gestión de fondos para obras, la modificación bajaría los costos a los pasajeros, porque actualmente cualquier inversión que se debe realizar se traslada a la tarifa.

Según se explicó, la mayor tracción de ingresos se genera a través de la Tasa de Uso de Aerostación Internacional (TUAI). Con ese ingreso que genera principalmente en Aeroparque y Ezeiza, Aeropuertos Argentina subsidia inversiones en el resto de los aeropuertos pertenecientes al grupo A, a los que no les queda margen con ingresos propios para ejecutar la infraestructura que necesitan.

La modificación permitiría tener más previsión respecto de las inversiones para mejorar la infraestructura del aeropuerto, acorde al crecimiento de la provincia y del movimiento de pasajeros que experimenta Neuquén.

Con este cambio, el poder concedente de la estación aérea neuquina pasaría a ser el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

El aeropueto Presidente Perón de la Ciudad de Neuquén.

Integración del transporte

En paralelo, la Provincia prepara un concurso de proyectos para definir el centro de conexión que buscará integrar vuelos, trenes y colectivos. Así lo anticipó el gobernador Rolando Figueroa durante un balance de gestión que realizó ante el Colegio de Arquitectos de la ciudad de Neuquén.

Según indicó el mandatario, la convocatoria se realizará en menos de un mes y planteó también sumar un área comercial en el entorno del aeropuerto.

Figueroa convocó a los profesionales de la provincia a participar del diseño del nuevo nodo en línea con el anuncio realizado semanas atrás y que busca convertir al aeropuerto en un punto de conexión estratégico de la región.

“Nosotros creemos que hoy llegar a Neuquén en un avión es una aventura, como llegar a cada punto. Si uno es del valle, le cuesta muchísimo, si uno es del interior, también le cuesta mucho”, sostuvo.