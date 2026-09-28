Multan a un desarrollo inmobiliario por construir un puente ilegal e investigan contaminación

La obra se realizaba sin autorización y durante el hormigonado se habría producido un derrame que afectó a un arroyo.

El desarrollo debía pedir autorización para hacer un puente de hormigon. Foto: Diario Andino.

Un desarrollo inmobiliario privado ubicado sobre la ladera oeste del cerro Bayo, de nombre " Terrazas del Bayo ", fue infraccionado por la Municipalidad de Villa La Angostura tras detectarse la construcción de un puente de concreto sin autorización y la presunta contaminación de uno de los arroyos que atraviesan el loteo.

Según fuentes oficiales, el emprendimiento estaba ejecutando una obra para construir un puente de hormigón sin contar con ningún tipo de permiso municipal.

"Estaban edificando un puente de concreto para el cual no contaban con ningún tipo de permiso . Parece ser que en algún momento se soltó la manguera de hormigón y contaminaron un arroyo", señalaron las fuentes consultadas y citadas por Diario Andino.

Investigan dos infracciones

De acuerdo con lo que pudo averiguar el mismo medio local, las actuaciones municipales abarcarían dos infracciones.

La primera está vinculada al avance de una obra considerada sensible por su ubicación sobre un curso de agua, ya que se trata de la construcción de un puente sin la autorización correspondiente.

La segunda infracción está relacionada con la contaminación que habría provocado el derrame de hormigón en uno de los arroyos que atraviesan el desarrollo inmobiliario.

Las actuaciones quedaron bajo análisis de las áreas competentes del municipio.

Un proyecto presentado como "respetuoso del medio ambiente"

Terrazas del Bayo no es un desarrollo inmobiliario más dentro de Villa La Angostura. El loteo está emplazado sobre la ladera oeste del cerro Bayo y cuenta con 48 parcelas, con superficies que van desde 1.600 hasta 6.600 metros cuadrados.

El emprendimiento está rodeado por bosques nativos de coihues, es atravesado por dos arroyos y posee vistas al lago Nahuel Huapi.

En sus orígenes, y en publicaciones promocionales que aún permanecen disponibles en internet, el barrio era presentado como un loteo "respetuoso del medio ambiente" y como una propuesta para vivir en contacto con la naturaleza.

En ese contexto, el inmobiliario local Ramiro Fernández, ex gerente comercial de Lepore Propiedades S.A., sostenía al promocionar el proyecto:

"Terrazas del Bayo no es un desarrollo más, sino un verdadero barrio de montaña y el primero de estas características en instalarse. Fue concebido con un criterio ambientalista donde se ha adaptado un área natural para el asentamiento armónico del hombre en contacto con la naturaleza."

Además, el emprendimiento se difundía como un proyecto con "una planificación consciente y con un profundo respeto por el medio ambiente".

Cómo es el acceso al barrio

El complejo tiene su acceso principal a la altura del kilómetro 62 de la Ruta Nacional 231. Además, cuenta con tres ingresos secundarios sobre la ladera del cerro.

En su interior posee calles enripiadas y puentes que permiten cruzar los arroyos que atraviesan el barrio, en un entorno caracterizado por el bosque nativo y los cursos de agua de montaña.