Tras la tormenta del domingo, así sigue el tiempo en Neuquén: ¿Qué pasa con el viento y la lluvia?

La ciudad inicia la semana bajo la influencia de un descenso de temperaturas, impulsado por el ingreso de aire fresco desde el sudoeste hacia el Alto Valle.

El cielo gris y la falta de sol fueron una constante que aún continúa en varias zonas.

El pronóstico se cumplió y la tormenta interrumpió el domingo soleado en Neuquén. Este lunes, la ciudad inicia la semana bajo la influencia de un descenso de temperaturas, impulsado por el ingreso de aire fresco desde el sudoeste hacia el Alto Valle.

De acuerdo con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este lunes 28 de septiembre se presenta con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 20°C durante el día. Los vientos soplarán desde el sudoeste a una velocidad constante de 24 km/h con ráfagas de 31 km/h.

Por la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nublado con un descenso del termómetro hasta los 4°C. Se prevén vientos del sudoeste a 26 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h.

Para el martes 29 de septiembre continuará el enfriamiento paulatino de la masa de aire. La jornada comenzará con una tarde parcialmente nublada y una temperatura máxima estimada en 19°C, con vientos del sudoeste a 27 km/h y ráfagas de 35 km/h. Hacia la noche, el cielo se cubrirá por completo, la temperatura mínima tocará un piso de 2°C y el viento rotará hacia el este a 32 km/h, alcanzando ráfagas de 41 km/h.

El miércoles 30 se consolidará el ambiente nublado. Durante el día se espera cielo cubierto con una máxima de 18°C, vientos del sudeste a 25 km/h y ráfagas de idéntica velocidad. Durante las horas de la noche, las nubes darán una breve tregua dejando un mapa parcialmente nublado con una mínima de 0°C, vientos leves del sudoeste a 12 km/h y ráfagas de 17 km/h.

El tiempo para el inicio de octubre

El inicio del mes de octubre estará marcado por el regreso de las precipitaciones y el aumento en la velocidad del viento en toda la capital provincial. Para el jueves 1 de octubre, durante el día se espera cielo cubierto con una máxima en ascenso de 21°C, vientos del sudeste a 12 km/h y ráfagas de 23 km/h.

Sin embargo, hacia la noche la inestabilidad se profundizará drásticamente con la llegada de lluvias y chaparrones, una temperatura mínima de 9°C y vientos del noreste que soplarán a 26 km/h con ráfagas intensas de 46 km/h.

Finalmente, el viernes 2 de octubre cerrará la semana laboral con tiempo cambiante y un marcado incremento en la fuerza del viento. El día transcurrirá de manera inestable con una máxima que trepará a los 23°C, vientos de 35 km/h y ráfagas de 48 km/h.

El cierre del viernes, por la noche, traerá una rotación del viento hacia el oeste con ráfagas severas que alcanzarán los 68 km/h y velocidades sostenidas de 49 km/h, bajo un cielo que se despejará por completo y una temperatura mínima que se ubicará en los 5°C.