Día del Empleado de Comercio: cuándo cierran los locales en Neuquén

La fecha se conmemora este sábado para reconocer la labor de los trabajadores mercantiles. Sin embargo, este año el descanso se trasladó.

Cada 26 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Empleado de Comercio . La fecha tiene como objetivo reconocer la labor de los trabajadores mercantiles.

Como todos los años, los empleados reciben ese día como descanso . Sin embargo, este 2026 el franco se trasladó.

El Centro de Empleados de Comercio del Neuquén (CEC) comunicó que el descanso para los trabajadores mercantiles será el lunes 28 . Esperan que cientos de locales bajen sus persianas.

Sin embargo, la medida no implica el cierre obligatorio de todos los locales: cada establecimiento podrá informar cómo funcionará.

Sebastián Fariña Petersen

Por qué se trasladó el descanso

El traslado de la fecha se acordó entre el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén (CEC) y la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN).

De acuerdo al sindicato, en la provincia se aplica desde hace años el criterio de trasladar el descanso al último lunes de septiembre, para que los empleados puedan celebrar su día.

La fecha establecida por la Ley Nacional 26.541 sigue siendo el 26 de septiembre. Lo que cambia este año en Neuquén es el día en que los trabajadores comprendidos por el acuerdo gozarán del descanso, que será el 28.

La norma nacional equipara los efectos legales de esta jornada con los de un feriado para los empleados de comercio.

El Día del Empleado de Comercio reconoce la importancia de los trabajadores mercantiles y su aporte a la actividad económica argentina.

Qué comercios permanecerán cerrados este lunes

El Día del Empleado de Comercio tendrá impacto en la atención de locales comerciales, supermercados y otros establecimientos del sector que habitualmente trabajan los lunes.

Un dato importante es que el anuncio del descanso para el personal no equivale a una orden general de cierre para cada negocio de Neuquén.

Por eso, quienes necesiten hacer compras ese día deberán consultar los horarios informados por cada comercio. Algunos establecimientos podrían mantener la atención bajo modalidades compatibles con las condiciones laborales aplicables, mientras que otros optarán por no abrir.

Desde el CEC recordaron que el descanso del lunes no se puede otorgar como franco compensatorio del descanso semanal. En materia de remuneración, indicaron que deben respetarse la Ley de Contrato de Trabajo y los alcances de la Ley 26.541.

El feriado corresponde a los trabajadores de la actividad comercial; no se trata de un feriado nacional para todos los sectores.

Por qué existe el Día del Empleado de Comercio

La conmemoración fue instituida mediante la sanción de la Ley 11.729, el 26 de septiembre de 1933. La norma incorporó derechos laborales para los empleados de comercio sobre indemnizaciones, vacaciones pagas y licencias.

En Neuquén, el reconocimiento de la fecha tuvo distintas etapas. La Ley provincial 1704, sancionada en 1987, instituyó el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio. Posteriormente, la Ley 2530 estableció el feriado en la provincia y, en 2009, la sanción de la Ley Nacional 26.541 fijó el descanso para los trabajadores del sector en todo el país.