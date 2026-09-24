Condenaron a un expolicía neuquino por abusar de una adolescente: la víctima reveló los ataques tres años después

El acusado aprovechó un viaje familiar y la relación de confianza para cometer los abusos. El hombre se desempeñaba como policía al momento del ataque.

El hombre aprovechó un viaje familiar a San Martín de los Andes para cometer los abusos.

El hombre aprovechó un viaje familiar a San Martín de los Andes para cometer los abusos.

La Justicia de Neuquén condenó a J.M.C a siete años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por dos hechos de abuso sexual contra una adolescente de 13 años. El hombre aprovechó la convivencia durante un viaje y la cercanía con la familia a San Martín de los Andes para cometer los abusos. La víctima logró confesar los ataques tres años después de los hechos.

La condena fue impuesta por un tribunal colegiado integrado por el juez Eduardo Egea y las juezas Laura Barbé y Carolina González , quienes hicieron lugar al pedido de la fiscal del caso Inés Geréz , que había solicitado la pena máxima para este tipo de delito.

La fiscal explicó que los 7 años y 8 meses de prisión es el monto máximo que podía solicitar la acusación en función de las indicaciones impuestas por el Tribunal de Impugnación y las limitantes fijadas. Geréz expresó que lo consideraba una pena insuficiente e inadecuada al considerar la gravedad de los hechos y el daño que provocó en la víctima.

La abogada particular Melina Pozzer, que intervino como querellante, adhirió al pedido de la Fiscalía y agregó como agravante que el acusado ejercía como agente de la Policía cuando cometió los abusos.

Como única circunstancia atenuante, la acusación consideró la ausencia de antecedentes penales computables.

Fiscalía de San Martín de los Andes.

La víctima tardó más de tres años en revelar los ataques

El tribunal, en su veredicto, respaldó las circunstancias agravantes detalladas por las partes acusadoras y condenó al hombre a 7 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, ordenaron la inscripción de J.M.C en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RiPeCoDis).

Los ataques sucedieron en febrero de 2021, durante un viaje familiar a San Martín de los Andes. Según la acusación, J.M.C aprovechó el contexto de convivencia, la relación de confianza y la diferencia de edad para cometer dos abusos sexuales con acceso carnal contra la víctima.

La adolescente tardó más de tres años en confesar los abusos, ya que reveló lo ocurrido recién en abril de 2024, lo que reflejó las consecuencias psicológicas que le provocó el ataque.

La fiscal del caso, Inés Geréz, consideró insuficiente el monto de pena frente a la gravedad de los hechos.

El proceso judicial

En noviembre de 2025, un tribunal colegiado declaró responsable al condenado por abuso sexual con acceso carnal y le había impuesto una pena de 7 años y 8 meses de prisión. La defensa impugnó esa sentencia y un Tribunal de Impugnación dispuso el reenvío para la realización de un nuevo juicio.

El motivo para ejecutar un nuevo juicio fue por la intervención de una profesional que había actuado como defensora oficial y posteriormente como jueza, lo que constituye una causal de inhibición y afecta la garantía de imparcialidad del tribunal.

En un nuevo juicio de responsabilidad, realizado durante 2026, el tribunal colegiado integrado por Egea, Barbé y González volvió a declarar a J.M.C autor penalmente responsable de los dos hechos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real.

Por esta razón, el lunes 21 de septiembre se realizó una audiencia correspondiente a la etapa de determinación de la pena. Por las reglas aplicables al reenvío y la prohibición de agravar la situación del imputado, el máximo que podían solicitar las acusaciones y eventualmente imponer los jueces quedó fijado en 7 años y 8 meses.