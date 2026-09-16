Lo atraparon en Santa Cruz tras una fuga de más de 4.000 kilómetros y una alerta roja emitida por Interpol. Qué decidió el juez tras escucharlo.

El pedido de un detenido por violación: "Ella no puede dormir sin mí ni yo sin ella".

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la provincia de Santa Cruz a un hombre que era buscado por Interpol , por una causa de violación por la que está imputado en Bolivia .

El hombre, de nacionalidad boliviana, fue arrestado este martes 15 de septiembre en la localidad santacruceña de Comandante Luis Piedra Buena.

A la espera de la extradición que debe ponerlo a disposición de la Justicia boliviana, durante la audiencia posterior a su detención, el acusado realizó un insólito pedido para que lo dejaran en libertad mientras se lo juzga.

Una larga huida desde Bolivia hasta Santa Cruz

La acusación contra el detenido tramita en el Tribunal de Sentencia Penal Nº 3 de la Capital y Provincia de Tomás Frías, con sede en Potosí, Bolivia.

De acuerdo con la documentación que originó el pedido de captura, posteriormente abandonó su país y huyó hacia el sur de la Argentina.

Detuvieron en Santa Cruz a un prófugo boliviano acusado de violación.

Tras una alerta roja emitida por Interpol, las autoridades argentinas iniciaron las tareas que permitieron localizarlo y luego detenerlo.

El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Unidad Operativa Federal de Río Gallegos, perteneciente a la Policía Federal.

Según se informó, luego de una serie de tareas de campo, análisis de información y vigilancias encubiertas en Luis Piedra Buena, se logró determinar dónde se encontraba el sospechoso, que fue identificado con las iniciales H.S.G. (la identidad completa no se difundió, lo que indica que la causa por la cual se lo acusa involucraría a una menor de edad).

Por último, fue detenido en la vía pública, sin oponer resistencia física y sin que se registraran incidentes. Posteriormente lo trasladaron bajo custodia a Río Gallegos, donde quedó a disposición de la Justicia Federal.

El increíble momento en la audiencia judicial

La audiencia de extradición se llevó a cabo este martes ante el juez federal de Río Gallegos Claudio Marcelo Vázquez.

En este contexto, el detenido realizó un planteo para que lo dejaran en libertad y utilizó para eso un insólito argumento que involucró a su propia hija.

Según él mismo dijo, su hija tiene seis años, vive en la Argentina y tiene dificultades para dormir sola, por lo cual necesita de su compañía nocturna.

“Ella no puede dormir sin mí y yo sin ella”, habría expresado frente al juez Vázquez.

Más allá del hecho de que la niña no tendría relación alguna con el delito por el cual el hombre está imputado en Bolivia, la solicitud del detenido no procedió.

Además, se estableció que el hombre había ingresado de manera ilegal al territorio argentino.

Qué pasará ahora

El juez Vázquez dispuso que el acusado permaneciera en prisión preventiva por un plazo inicial 45 días, en el marco de las disposiciones previstas por el tratado de extradición vigente entre Argentina y Bolivia.

A lo largo de este período, las autoridades argentinas deberán avanzar con el trámite formal de extradición y aguardar que Bolivia remita la documentación judicial correspondiente para habilitar el traslado.

Segun informó el medio local La Opinión Austral, se esperaba que en las próximas horas llegara desde Bolivia la documentación requerida. Mientras tanto, por el momento, el hombre continuará detenido en Río Gallegos.