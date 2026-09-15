"Estoy embarazada, ayuda": qué pasó con el mensaje que alertó sobre el posible abuso de una nena de 10 años

El mensaje apareció en el baño de una escuela y generó gran preocupación, ya que la menor acusaba a su tío. Investigan qué ocurrió con la única evidencia.

El fiscal Duilio Ejarque de San Juan intenta determinar qué sucedió con el mensaje que apareció en el baño de una escuela.

La Justicia investiga un posible caso de abuso infantil que generó preocupación en una escuela primaria, tras el hallazgo de un escrito en el baño de la institución, donde una menor alertaba que estaba embarazada y pedía ayuda. Ya intervino la Justicia, y se conocieron detalles acerca de la investigación que se lleva adelante.

El expediente de la Justicia se inició de oficio y busca determinar si detrás de una denuncia realizada dentro del establecimiento existió efectivamente una situación de violencia contra una menor.

El caso quedó bajo la investigación del fiscal Duilio Ejarque, titular del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de la ciudad de Rawson, San Juan. Durante una conferencia de prensa, el funcionario brindó detalles de las medidas adoptadas y explicó cuáles son las principales dificultades que enfrenta la investigación.

La denuncia había sido realizada a partir de una inscripción encontrada en el baño de la Escuela Carlos María de Alvear, situada en Villa San Damián, que decía “Estoy embarazada, ayuda” y hacía referencia a un posible abuso intrafamiliar y un posible embarazo de una alumna de 10 años.

Sin embargo, las autoridades del establecimiento borraron el mensaje antes de que pudiera ser peritado, por lo que ahora los investigadores intentan determinar quién lo escribió y si la denuncia responde a un hecho real.

La palabra del fiscal que investiga el presunto abuso infantil

Según informó el fiscal de la UFI ANIVI, Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas, la eliminación del mensaje que apareció escrito en el baño del colegio impidió que los investigadores realizaran una inspección directa sobre el elemento que dio inicio a la causa.

Por ese motivo, las autoridades de la escuela fueron citadas a declarar para reconstruir qué ocurrió desde el hallazgo hasta el momento en que intervino la Justicia.

“Se tomaron declaraciones a directivos y se han solicitado cámaras de seguridad que den cuenta de los ingresos de personal educativo como de alumnos”, indicó Ejarque. Para el funcionario del Ministerio Público, en caso de confirmarse el abuso, se trataría de “una situación de alta complejidad”.

La pesquisa comenzó de oficio tras la difusión pública del mensaje: “Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años, fue mi tío”, acompañado por un dibujo de una cara triste. Los investigadores buscan establecer si se trató de un pedido de ayuda real o de una denuncia falsa.

Cómo avanza la investigación

Hasta el momento, no fue identificada la persona que escribió la leyenda ni surgieron elementos que permitan confirmar que una alumna de la institución esté embarazada. La escuela funciona en tres turnos y cuenta con una matrícula numerosa, por lo que el análisis de las cámaras de seguridad abarca una gran cantidad de registros.

La fiscalía intenta determinar cuándo apareció la inscripción, quién ingresó al baño donde fue encontrada y si existen otros testigos que puedan aportar datos sobre el episodio. En ese sentido, Ejarque pidió la colaboración de quienes puedan contar con información sobre el hecho.

En tanto, el Ministerio de Educación de San Juan confirmó que la inscripción existió y señaló que se realizaron las actuaciones correspondientes dentro del establecimiento. La definición sobre la autenticidad de la denuncia quedó en manos de la Justicia.

Fuentes judiciales habían indicado que, si se confirma la existencia de una víctima de abuso sexual infantil, podrían intervenir profesionales especializados y disponerse medidas para evitar una revictimización, como entrevistas bajo el mecanismo de Cámara Gesell.