La SIDE lanzó una nueva carrera para espías: cómo será la selección de los nuevos agentes

La SIDE tendrá un proceso de ingreso abierto y transparente, como así también una carrera profesional.

El nuevo régimen ordenará la trayectoria de sus agentes y forma parte del proceso de transformación del Sistema de Inteligencia Nacional.

El Gobierno Nacional anunció que se creará el Estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado, con el objetivo de profesionalizar a los agentes de inteligencia que desempeñan tareas en la SIDE y crear una carrera para espías.

"Vamos a crear el Cuerpo de Inteligencia de la Nación conformado por los mejores perfiles de Argentina. La SIDE presentó el nuevo Estatuto del Personal de Inteligencia, una reforma estructural para sentar las bases de este Cuerpo profesional, moderno y al servicio permanente de los intereses de los argentinos", sostuvo el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra.

Apuntan a que el cuerpo esté integrado por "los mejores perfiles, despolitizado y preparado para defender los intereses de la República Argentina", según indicaron en un comunicado.

A su vez, subrayaron que por primera vez, la SIDE tendrá un proceso de ingreso abierto y transparente, como así también una carrera profesional basada en parámetros objetivos.

CREACIÓN DEL CUERPO DE INTELIGENCIA DE LA NACIÓN pic.twitter.com/2yPQlUBFaT — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) September 14, 2026

"El nuevo régimen ordenará la trayectoria de sus agentes desde el ingreso hasta el retiro y forma parte del proceso de transformación del Sistema de Inteligencia Nacional iniciado por el Gobierno Nacional", agregaron.

"Con el nuevo Estatuto para el Personal, construimos una carrera estable, exigente y apolítica, basada en el mérito y la excelencia profesional. El interés nacional está por encima de todo", indicó José Lago Rodríguez, Subsecretario de Inteligencia, a través de X.

Cómo será la selección de los nuevos agentes de la SIDE

El nuevo sistema contempla mecanismos de selección rigurosos, competitivos y despolitizados, además de una formación especializada y permanente.

El objetivo planteado por el Gobierno es incorporar hombres y mujeres idóneos, íntegros y capacitados para formar parte del nuevo cuerpo.

En la SIDE buscamos formar a los mejores profesionales para defender los intereses de la República Argentina.



Con el nuevo Estatuto para el Personal, construimos una carrera estable, exigente y apolítica, basada en el mérito y la excelencia profesional.



El interés nacional… pic.twitter.com/24vC9XQyNG — José Lago Rodríguez (@JLagoRodriguez) September 14, 2026

Los ascensos no serán automáticos y deberán cumplirse los requisitos establecidos para cada instancia. Se exigirán períodos mínimos de permanencia, aptitud psicofísica, capacitación obligatoria y evaluaciones de desempeños favorables.

Cómo será el ingreso a la nueva carrera para espías

El nuevo sistema contempla mecanismos de selección rigurosos, competitivos y despolitizados, además de una formación especializada y permanente. El objetivo planteado por el Gobierno es incorporar hombres y mujeres idóneos, íntegros y capacitados para formar parte del nuevo cuerpo.

Un cambio fundamental es que el ingreso será abierto y los aspirantes deberán realizar el Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), que funcionará como instancia obligatoria de formación.

Quienes aprueben el curso básico ingresarán inicialmente bajo una modalidad condicional por hasta un año. Durante ese período serán evaluados antes de acceder, eventualmente, a la planta permanente.

Asimismo, la ENI tendrá un rol más activo en la capacitación continua del personal. El organismo podrá articular programas con universidades e instituciones académicas del país y del exterior, además de otorgar becas de especialización.

El cambio del estatuto no implicará que el personal actual deba reingresar ni que las carreras comiencen desde cero, sino que la SIDE aprobará un régimen de transición que reconocerá años de servicio, formación y antecedentes, y resolverá los trámites de ingreso, ascenso, confirmación y cambio de cuadro que estén en curso.

Entre los cambios previstos están los criterios para definir los ascensos del personal. Exigirán períodos mínimos de permanencia, aptitud psicofísica, capacitación obligatoria y evaluaciones de desempeño favorables.

La antigüedad, indicaron, dejará de ser el único criterio. "No habrá ascensos automáticos: deberán cumplirse todos los requisitos previstos", resaltaron.