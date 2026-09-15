Tragedia: murió una adolescente en el recital de la banda de k-pop "Stray Kids" en Argentina

La menor estaba acompañada por su cuñada de 22 años. Qué se sabe de su fallecimiento.

En medio de la gran expectativa por la presentación de una de las bandas de k-pop más populares en Argentina, se conoció el fallecimiento de una adolescente.

La menor tenía 16 años y estaba acompañada por su cuñada, de 22. Según informaron, se descompensó el lunes cuando se estaba por ingresar al recital de la banda de K-pop Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro y murió tras su traslado al hospital.

De acuerdo a fuentes policiales, la menor se descompensó "mientras se aprestaba a ingresar al show". Fue asistida de inmediato por los servicios de emergencia la asistieron.

Luego fue trasladada en ambulancia al Hospital Central de San Isidro, a unas cuatro cuadras de distancia. Allí le practicaron maniobras de reanimación, pero finalmente falleció por un paro cardiorrespiratorio.

Por estas horas se espera el informe médico-legal para esclarecer las causas de la muerte. La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro.

Desde la municipalidad de San Isidro indicaron que en el expediente del permiso del evento se encuentran "documentados todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos", como ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y el Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud del Municipio. "Fueron verificados por el operativo municipal en el lugar", agregaron.

Qué dijeron los organizadores del show

Desde la organización del show lamentaron la muerte de la adolescente. "DF Entertainment lamenta profundamente lo sucedido y se encuentra en contacto con los familiares, y a disposición de las autoridades competentes",indicaron a través de un comunicado.

El fenómeno Stray Kids

Stray Kids es un fenómeno del K-pop integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N y este lunes tocaron por primera vez en la Argentina, en el marco de su show STRAYCITY y con tickets de hasta 360 mil pesos. El grupo surcoreano reúne en su público a adolescentes, niños y adultos. Algunos de ellos estuvieron acampando durante días para asegurarse un lugar cerca del escenario.

En el Hipódromo de San Isidro estuvieron como grupos invitados NEXZ, K4OS y Cocho. Este martes a la noche está pautada la segunda y última fecha de su paso por la Argentina.

Stray Kids se formó en la agencia JYP Entertainment a finales de 2017 a través de un programa de supervivencia con el mismo nombre, Stray Kids debutó oficialmente el 25 de marzo de 2018 con el miniálbum I am NOT.

A su fiel base de seguidores se le conoce como STAY, un nombre que simboliza que los fans siempre estarán junto a ellos en su camino.

Stray Kids se destaca dentro de la industria del K-pop por su fuerte impronta creativa y su autonomía artística. A diferencia de otros proyectos del género, sus integrantes participan de manera activa en la composición, producción y escritura de gran parte de su repertorio.

Detrás de esa identidad musical se encuentra 3RACHA, la subunidad integrada por Bang Chan, Changbin y Han, considerada el principal motor creativo del grupo.

Su propuesta combina hip-hop, música electrónica y elementos de rock con una impronta energética y experimental. Esa fusión de estilos les permitió desarrollar un sonido propio y consolidarse como una de las bandas de mayor proyección internacional dentro de la escena surcoreana.