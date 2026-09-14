Empleada usó la tarjeta de un adolescente internado en un hogar para transferirse dinero a su cuenta

La Justicia neuquina la juzgará por defraudación. Sus bienes quedaron inhibidos por seis meses. Los detalles del caso.

La Justicia de Neuquén le formuló cargos a la empleada de un hogar para adolescentes vulnerables tras detectar que había usado la tarjeta de débito de un joven internado para transferirse dinero a su billetera electrónica.

Según se informó desde el Poder Judicial, la mujer se desempeñaba en un dispositivo estatal que resguarda a jóvenes y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad.

Con su maniobra, llegó a sustraer más de 3 millones de pesos de la cuenta del joven internado, que había ingresado al dispositivo de atención en febrero de este año.

Uno de los mayores agravantes del caso se dio porque la empleada era la encargada de recepcionar y resguardar las tarjetas de débito de adolescentes internados en un hogar para jóvenes en situación de alta vulnerabilidad social dependiente de la provincia de Neuquén.

Sin autorización realizó 18 transferencias de dinero por más de 3 millones de pesos de la cuenta del BPN del joven internado a su cuenta de una billetera electrónica.

El juez de garantías Juan Guaita tuvo por formulados los cargos por los delitos de defraudación especial por el uso no autorizado de una tarjeta bancaria ajena en concurso ideal con el delito de peculado.

Por otra parte otorgó un plazo de 4 meses para culminar la investigación y dictó como medida cautelar la inhibición general de bienes de la imputada por el término de 6 meses.

Otro caso similar en Neuquén: le robó casi 8 millones al ISSN, la pescaron y la echaron

La semana pasada se conoció que una empleada infiel del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) fue descubierta. Los auditores le comprobaron el robo de una cifra varias veces millonaria. El resultado fue la exoneración, un castigo más severo que la cesantía lisa y llana.

Según pudo saberse al respecto, el Consejo de Administración del ISSN resolvió, por unanimidad, el castigo a partir de las irregularidades acreditadas en el manejo y rendición de fondos correspondientes a la delegación San Martín de los Andes.

La medida -que se suma a muchísimas otras aplicadas en la administración pública provincial desde diciembre de 2023- fue adoptada mediante la Resolución N 414/26, del 27 de agosto último, luego de un procedimiento sumarial en el que se analizaron pruebas documentales, contables y testimoniales.

De acuerdo con lo establecido en la resolución, durante el período investigado se acreditó que la agente (de apellido Moreno) recibió pagos de afiliados en efectivo y mediante transferencias a una cuenta personal, en lugar de ingresarlos por los canales institucionales establecidos. Parte de esos fondos no fueron ingresados oportunamente al ISSN, generando un perjuicio fiscal estimado en $7.873.698,61. Los auditores dieron por probado que los hechos ocurrieron entre enero de 2024 y julio de 2025.

Recuperarán el dinero

La resolución también establece que se continúen las acciones correspondientes para el recupero del dinero faltante, más los intereses y demás accesorias legales que correspondan.

De esta manera, el ISSN reafirmó su compromiso con el control de los recursos públicos, la transparencia de los procedimientos administrativos y la defensa de los fondos destinados a garantizar las prestaciones de sus afiliados, en sintonía con la tolerancia cero que rige en la provincia.