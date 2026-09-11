La purga no para en Neuquén: le robó casi 8 millones al ISSN, la pescaron y la echaron

Los auditores dieron por acreditado de una empleada infiel sacó el dinero de una de las delegaciones. Tuvo un castigo más severo que la cesantía.

La tolerancia cero contra los ñoquis, las indisciplinas y la corrupción que rige desde que comenzó la gestión de Rolando Figueroa , cayó ahora con todo su peso sobre una empleada infiel del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) , a la que los auditores le comprobaron el robo de una cifra varias veces millonaria. El resultado fue la exoneración, un castigo más severo que la cesantía lisa y llana.

Según pudo saberse al respecto, el Consejo de Administración del ISSN resolvió, por unanimidad, el castigo a partir de las irregularidades acreditadas en el manejo y rendición de fondos correspondientes a la delegación San Martín de los Andes.

La medida -que se suma a muchísimas otras aplicadas en la administración pública provincial desde diciembre de 2023- fue adoptada mediante la Resolución N 414/26, del 27 de agosto último, luego de un procedimiento sumarial en el que se analizaron pruebas documentales, contables y testimoniales.

De acuerdo con lo establecido en la resolución, durante el período investigado se acreditó que la agente (de apellido Moreno) recibió pagos de afiliados en efectivo y mediante transferencias a una cuenta personal, en lugar de ingresarlos por los canales institucionales establecidos. Parte de esos fondos no fueron ingresados oportunamente al ISSN, generando un perjuicio fiscal estimado en $7.873.698,61. Los auditores dieron por probado que los hechos ocurrieron entre enero de 2024 y julio de 2025.

Recuperarán el dinero

La resolución también establece que se continúen las acciones correspondientes para el recupero del dinero faltante, más los intereses y demás accesorias legales que correspondan.

De esta manera, el ISSN reafirmó su compromiso con el control de los recursos públicos, la transparencia de los procedimientos administrativos y la defensa de los fondos destinados a garantizar las prestaciones de sus afiliados, en sintonía con la tolerancia cero que rige en la provincia.

Purga récord con siete estatales despedidos

La purga alcanzó su récord, en las últimas horas, con siete despidos en un día, concretados este lunes. Entre los que fueron alcanzados por la tolerancia cero, hay policías que no cumplieron con sus obligaciones, profesionales de la salud que se despojaron de sus responsabilidades y otros estatales que no dieron la talla frente a los estrictos controles y auditorías que rigen en la administración pública provincial neuquina.

Una de las sanciones de cesantía recayó sobre la ahora ex agente Flavia Alejandra González, quien se desempeñaba como jefa de Gastroenterología del Hospital Castro Rendón, de la ciudad de Neuquén. Le endilgaron abandono de cargo, por no haber retomado sus actividades a partir el primero de marzo de 2024, hasta la fecha de inicio del sumario, el 11 de septiembre del mismo año, tras haber finalizado su licencia sin goce de haberes.

Otro de los despedidos fue el ahora exagente Juan Pablo Villagra, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería en el Hospital Bouquet Roldán, de la ciudad de Neuquén. También le endilgaron abandono de cargo por ausencias continuas e injustificadas durante el período comprendido entre el 26 de julio y el 13 de agosto de 2024.

La tercera cesantía en el ámbito de la salud alcanzó a la ahora ex agente Araceli Lilen Ferreyra quien era enfermera del Hospital “Dra. Alicia Cruz” de San Patricio del Chañar. Le contabilizaron ausencias continuas e injustificadas en distintas semanas de junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2024.

Otro de los despedidos que se concretaron en las últimas horas es el del ex sargento Osvaldo Américo Fuentes, a quien le acreditaron una falta administrativa prevista en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial.

Otra de las despedidas es la ex cabo escalafón oficinista, Sabrina Andrea Bustamante Roncallo, debido a que registró un total de 75 días de arresto policial, en virtud de distintas indisciplinas.

También fue sancionada con cesantía la ahora ex sargento Rocío Ayelén Quintonahuel a quien le comprobaron “inasistencia al servicio”.

La séptima despedida de los cuadros de la administración pública provincial es la ex agente Micaela Nahir Barberis, quien era planta permanente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, por haber faltado en forma injustificada a su puesto laboral en distintas oportunidades.