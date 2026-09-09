Cayó al mar una avioneta familiar que volvía de vacaciones: murieron una pareja y sus dos nietos

Cerca de una hora después del despegue, la avioneta dejó de comunicarse. Se investiga qué provocó la trágica caída.

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un operativo aéreo para buscar la avioneta desaparecida frente a las costas de Bahamas.

Una pareja de abuelos y sus dos nietos fueron encontrados muertos después de que la avioneta en la que viajaban, desapareciera en el mar. Regresaban a su casa tras pasar el fin de semana largo en familia.

La familia viajaba en una Piper PA-34 de cinco plazas, identificada con la matrícula N212ML. Cerca de una hora después del despegue, la avioneta dejó de comunicarse.

La aeronave salió el lunes desde Great Harbour Cay, pero nunca llegó a destino. El control aéreo perdió contacto cuando se encontraba a unos 21 kilómetros de la isla de Andros y las autoridades desplegaron un operativo en el mar.

Había partido durante la mañana desde Great Harbour Cay, en las islas Berry, y se dirigía al Aeropuerto Ejecutivo de Miami, en el condado de Miami-Dade. Finalmente se confirmó que se estrelló frente a las costas de Bahamas.

La avioneta Piper PA-34 en la que viajaban los cuatro integrantes de la familia desapareció poco después de despegar de Bahamas.

Los cuatro cuerpos fueron recuperados al día siguiente. La propia familia participó de la búsqueda con embarcaciones particulares y encontró también restos del avión.

La desesperada búsqueda de los abuelos y sus dos nietos

La última posición registrada de la aeronave la ubicaba unos 21 kilómetros al oeste de Andros, la isla más grande de Bahamas y situada a aproximadamente 240 kilómetros de Miami.

La familia comenzó a preocuparse cuando los mensajes enviados a los pasajeros dejaron de llegar y pasó el horario previsto para el aterrizaje. El piloto había presentado un plan de vuelo, por lo que sus allegados conocían la hora aproximada en la que debían regresar.

La Policía de Bahamas recibió cerca de las 14 el aviso sobre la posible caída de una aeronave frente a Red Bays, en el extremo noroeste de Andros. Poco después, solicitó la colaboración de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Un avión HC-144 Ocean Sentry fue enviado para rastrear la zona, pero las malas condiciones meteorológicas obligaron a postergar una parte del operativo y dificultaron las tareas en el mar.

Quiénes eran los cuatro integrantes de la familia

El avión era pilotado por Mario Lamar, de 80 años. Junto a él viajaban su esposa, Lili Lamar, de 79, y dos de sus nietos: Sofia Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22.

Mario acumulaba más de cuatro décadas de experiencia como piloto y realizaba con frecuencia el recorrido entre Florida y Bahamas. La familia aseguró que cuidaba con esmero la aeronave y que solía revisar personalmente su mantenimiento cuando estaba en Miami. “Era un piloto muy experimentado y hacía este viaje con normalidad”, contó su sobrina, Silvia Larrieu, mientras todavía buscaban noticias sobre los pasajeros.

Los cuatro habían pasado el fin de semana largo en una segunda residencia familiar ubicada en Great Harbour Cay. El lunes emprendieron el regreso hacia el sur de Florida, un trayecto que Mario había realizado numerosas veces.

Sofia trabajaba como asistente médica especializada en atención neonatal en Miami. Christian acababa de graduarse en la Universidad Loyola Marymount, según la información aportada por sus familiares.

Antes de despegar, la joven había escrito en un chat para avisar que ya comenzaban el viaje. Fue una de las últimas comunicaciones recibidas por sus padres.

La familia salió a buscarlos en sus propios barcos

La suspensión parcial del operativo por el mal tiempo llevó a varios familiares y civiles a sumarse a la búsqueda con embarcaciones particulares. También convocaron a pescadores y navegantes de la zona para que revisaran el área donde se había registrado la última posición del avión.

Durante la mañana del martes, uno de esos barcos encontró el primer cuerpo. Horas después, los familiares confirmaron que habían recuperado a las cuatro víctimas y localizado restos de la Piper. “Es especialmente devastador que un familiar haya tenido que encontrar a uno de nuestros seres queridos”, expresaron en un comunicado.

La familia comenzó luego a trabajar junto con la Guardia Costera estadounidense para trasladar los cuerpos a Florida, Miami. En el mismo mensaje agradeció a quienes aportaron barcos, aviones y asistencia durante el operativo, y pidió privacidad para atravesar el duelo.