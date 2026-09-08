A más de dos años de la desaparición de Luciana Muñoz, su familia reclamó respuestas a la Justicia Federal

Lila Aguerre y Mirta Muñoz pidieron ser atendidas en la Fiscalía Federal. Exigen conocer avances en la causa por trata de personas.

A más de dos años de la desaparición de Luciana Muñoz Aguerre , su mamá, Lila Aguerre, y su abuela, Mirta Muñoz, volvieron este lunes a reclamar respuestas frente a la Fiscalía Federal 2 de Neuquén, ubicada en Elordi 176.

Acompañadas por organizaciones feministas y de izquierda, exigieron que la Justicia Federal informe qué avances hubo en la investigación y reclamaron hechos concretos que permitan saber dónde está la joven de Gran Neuquén desaparecida el 13 de julio de 2024

El reclamo se produce a casi un año del traspaso de la investigación desde la Justicia provincial al fuero federal, bajo una investigación que contempla la hipótesis de trata de personas. Para la familia, el paso del tiempo sin novedades concretas profundiza la angustia y la incertidumbre.

“Venimos a buscar novedades, noticias esclarecedoras para el caso de Luciana”, planteó Mirta y cuestionó que, después de un año de investigación en la Justicia Federal, la familia continúe recibiendo explicaciones vinculadas a las hipótesis de trabajo sin resultados que permitan avanzar hacia el esclarecimiento.

Sebastián Fariña Petersen

Hace dos meses, la fiscal federal Cecilia Pagano Mata indicó a LM Neuquén que el expediente provincial llegó como “un rompecabezas”, con 165 testimonios y pruebas que faltaban. La Fiscalía reconstruyó 16 hipótesis y sostiene como principal línea la trata de personas y aseguró que buscan a Luciana con vida.

El expediente había llegado el 30 de diciembre de 2025 y, según describió, no estaba organizado alrededor de una teoría del caso sino que contenía cientos de actuaciones dispersas. “Es como armar un rompecabezas”, había señalado la fiscal.

Pagano Mata también había advertido sobre las condiciones en las que recibió el expediente: la investigación era voluminosa, pero no estaba sistematizada, y durante los primeros meses la Fiscalía Federal detectó que faltaban elementos. Según explicó, desde que recibieron la causa realizaron pedidos para completar la documentación y hasta mayo continuaron llegando evidencias. Entre los faltantes mencionó información informática, grabaciones y cámaras.

Sebastián Fariña Petersen

También señaló que para avanzar era necesario contrastar testimonios, reconstruir los hechos y producir prueba que permitiera descartar o confirmar las hipótesis abiertas, aunque no podía revelar cuáles para no afectar la investigación.

Desesperación de la familia de Luciana Muñoz

“No puede ser que al año que el caso está en la Justicia Federal no haya nada”, sostuvo Lila. La mamá de Luciana remarcó que el pedido no busca ejercer presión sobre los investigadores sino obtener información sobre el estado de la causa. “No queremos apretar a nadie, pero nosotras estamos apretadas con esta situación”, expresó.

La familia cuestionó particularmente que, según señalaron, todavía se les hable de las hipótesis de investigación que fueron planteadas al reconstruir el caso en el fuero federal.

“El mes que viene es ya un año que está en Fiscalía Federal y seguimos con las 16 hipótesis”, señaló Lila y agregó: “Queremos que la fiscal Rebolledo nos empiece a decir a nosotras, a la comunidad, cómo es la búsqueda de mi hija Luciana Muñoz. La gente quiere saber qué pasa con la investigación".

Sebastián Fariña Petersen

Además, la familia pidió ser recibida por los funcionarios judiciales junto con representantes de las organizaciones que acompañan el reclamo. “Queremos que los fiscales den explicaciones de cómo va la investigación. Queremos que nos reciban”, reclamó.

Para Lila, la incertidumbre resulta cada vez más difícil de soportar. “No vamos a permitir que sigan pasando más años. Queremos esclarecimiento en la investigación de mi hija Luciana Muñoz Aguerre”, afirmó.

Sin embargo, no fueron recibidas tras una breve explicación en mesa de entradas por parte de los auxiliares de fiscalía. De esta manera, las víctimas acudieron a la Defensoría representada por Pedro Pugliese.