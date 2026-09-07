Robo en Chapelco: dos demorados, un auto secuestrado y dólares bajo la lupa

Sospechan del uso de inhibidores de señal y de que los delincuentes escondían lo robado en un hotel.

Un operativo desplegado tras un robo en las inmediaciones del Chapelco Ski Resort terminó con dos hombres demorados, un auto secuestrado y el hallazgo de una importante suma de dinero en pesos chilenos y dólares. El hecho es investigado por la Policía de Neuquén, que recibió información sobre un siniestro en el complejo turístico.

A partir de los primeros datos, efectivos de la Comisaría 23 y de la División Operativa Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes desplegaron un operativo cerrojo para intentar localizar a los sospechosos.

El procedimiento permitió encontrar un Fiat Cronos que estaría vinculado al hecho. El vehículo estaba oculto en un acceso al sector de Villa Río Hermoso.

Allí, los policías demoraron a uno de sus ocupantes y secuestraron preventivamente el rodado para realizar las pericias y demás diligencias ordenadas en el marco de la investigación.

Sospechas de un robo con inhibidores de señal

La investigación por el presunto robo cometido en la zona del complejo Chapelco Ski Resort condujo a sospechas de que habrían utilizado inhibidores de señal para acceder a un vehículo o sustraer elementos.

Pero la pesquisa continuó y tuvo un nuevo resultado el domingo 6 de septiembre. Personal policial logró interceptar en pleno centro de San Martín de los Andes a otro hombre que estaría relacionado con el robo.

El sospechoso es de nacionalidad chilena y, al momento de ser identificado, llevaba una importante cantidad de dinero en moneda chilena y dólares estadounidenses. El efectivo quedó bajo análisis como parte de las medidas destinadas a determinar su posible vinculación con el hecho.

Los investigadores también lograron establecer que el hombre habría pasado la noche en un hotel de la localidad donde dejó distintos elementos que fueron incorporados a la causa y que podrían aportar información sobre el robo y la participación de los sospechosos.

Ahora, la Fiscalía deberá determinar qué grado de participación tuvo cada uno de los demorados, mientras la Policía avanza con las pericias sobre el vehículo y los elementos encontrados.

La investigación busca además establecer si detrás del robo hubo una maniobra organizada y si los inhibidores de señal fueron efectivamente utilizados para concretarlo.

Un robo frustado en el centro de Neuquén

El pasado 4 de septiembre, tres hombres fueron demorados durante dos intervenciones policiales realizadas en distintos puntos del centro de Neuquén. En uno de los casos, los efectivos lograron evitar el robo de una bicicleta, mientras que en el otro interceptaron a dos sospechosos que habrían sustraído elementos del interior de un vehículo.

Los procedimientos fueron realizados durante la tarde del jueves por personal de la Comisaría Primera, con la participación de policías motorizados y bicipolicías que se encontraban realizando tareas de prevención en la zona céntrica.

El primer episodio ocurrió en inmediaciones de Diagonal Alvear y La Rioja. La Policía recibió una alerta sobre un hombre que estaba intentando llevarse una bicicleta que se encontraba en la vía pública.

La víctima del robo del Ford Fiesta hizo la denuncia en la Comisaría Primera.

A partir de la descripción aportada, los efectivos comenzaron a recorrer el sector y lograron localizar a un hombre cuyas características coincidían con las informadas. Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó escapar corriendo.

Sin embargo, no logró alejarse demasiado. Los motoristas consiguieron interceptarlo y, según se informó, llevaba consigo parte de la bicicleta que habría intentado sustraer.

El hombre fue trasladado a la sede policial, mientras los efectivos continuaron con las tareas para localizar a la propietaria del rodado. Finalmente, pudieron identificarla y recuperar la bicicleta. La mujer recibió nuevamente su rodado y fue asesorada sobre los pasos que debía seguir para realizar la denuncia correspondiente.