Neuquén lidera el crecimiento del empleo privado registrado en la Argentina

El impacto de Vaca Muerta y el empuje de la actividad económica en la generación de fuentes de trabajo. Cuáles son las otras dos provincias que figuran en el podio.

En un país donde el empleo privado registrado cayó 3,8% desde noviembre de 2023 a mayo de este año, la provincia del Neuquén logró consolidarse como la jurisdicción de mayor crecimiento de ese indicador al registrar un aumento del 7,6% en dicho periodo.

De la mano de una actividad cada vez mayor en Vaca Muerta , Neuquén se ganó un lugar en el podio de las tres únicas provincias argentinas que lograron generar empleo privado formal. Las otras dos son Río Negro (+3,4%) y San Juan (+0,4%).

“Neuquén sigue mostrando que el crecimiento se traduce en trabajo real”, expresó el gobernador Rolando Figueroa . En dos años la provincia incrementó su nivel de exportaciones en un 48%.

El dato del empleo privado surge de un informe elaborado por la Fundación Pensar y cobra mayor relevancia si se lo compara con el promedio nacional: Argentina perdió en ese lapso alrededor de 241.000 asalariados privados registrados, una caída del 3,8%.

Densidad del empleo privado

El mismo informe destaca, además, que Neuquén presenta una alta densidad de empleo privado formal: registra 217 asalariados privados registrados cada 1.000 habitantes, el segundo valor más alto del país, detrás de CABA (485).

La decisión política de generar condiciones para que los capitales privados elijan Neuquén -mediante programas como Invierta Neuquén o el Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones (RIGI) que contribuyen a elevar la competitividad- fue tan determinante como la determinación de garantizar la seguridad jurídica para que las inversiones desarrollen su potencial y generen, así, más fuentes de trabajo para los neuquinos.

“Con Emplea Neuquén ya son 11.792 neuquinos y neuquinas que consiguieron trabajo formal. Eso es menos gente dependiendo de un plan y más gente con un salario genuino”, consideró Figueroa y recordó el cambio de paradigma que se implementó tras su asunción, al dejar de asignar subsidios al desempleo para fomentar la formación de las personas a fin de que puedan salir a buscar un puesto laboral.

Mientras en Neuquén se generan oportunidades, desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral indicaron que se lograron convertir 30.000 planes sociales en 5.000 incentivos a la empleabilidad, “transformando muchos de ellos en empleo formal”.

También destacó la importancia de acompañar con las becas Gregorio Álvarez las trayectorias de jóvenes estudiantes, para que continúen formándose, se profesionalicen y puedan insertarse en el mercado laboral, ocupando los puestos de trabajo que se generan en el territorio.

“Exportaciones, empleo privado, menos asistencia social. No pasa solo: son decisiones - recalcó Figueroa-. Seguimos siendo la provincia que más trabajo formal genera en el país, y vamos a sostenerlo”.

Perspectivas 2027

Por otra parte, el 68% de las empresas consultadas prevé que sus ventas crecerán durante 2027 y el 53% espera una mejora en su rentabilidad, según un sondeo privado.

En cuanto a las inversiones, casi el 50% proyecta que crecerán el año próximo y se destinarán, principalmente, a bienes de capital e incorporación de tecnología (70%) y al fortalecimiento del capital de trabajo (19%).

En un año atravesado por una mayor volatilidad, el crecimiento de las ventas se moderó frente a 2025: el 51% de las empresas señaló que sus ventas crecieron durante el último año contra el 62% del relevamiento anterior, mientras que un 32% reportó una caída.

La rentabilidad mostró un comportamiento similar: mejoró en el 32% de los casos, se mantuvo constante en el 30% y empeoró en el 34%.

La consultora EY Argentina, en conjunto con el Instituto Argentino de Finanzas (IAEF), presentó los resultados de la vigésima tercera edición de la encuesta anual sobre financiación e inversión, bajo el lema “Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida”, con la participación de más de 100 de las principales empresas líderes de la Argentina.

El sector de energía se consolida como el de mayor potencial de crecimiento, con el 37% de las menciones, seguido por agribusiness (23%) e infraestructura (17%).

En ese marco, la simplificación tributaria y administrativa (61%) y los acuerdos entre Gobierno, sindicatos y empresas (19%) aparecen como las principales acciones del Estado que mejorarían la competitividad junto con medidas de estímulo fiscal como la reducción de alícuotas a cambio de reinversión de utilidades (29%) y la reducción de cargas sociales a cambio de nuevo empleo (28%).