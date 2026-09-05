En 29 fotos: arrancó con todo la feria de Confluencia de Sabores en Neuquén

Tuvo una gran convocatoria la primera jornada. Hay más de 90 propuestas gastronómicas en el Parque Jaime de Nevares. El domingo continúa.

Pese al viento fresco, que se fue adueñando de la tarde, tuvo una gran convocatoria esta primera jornada de la Confluencia de Sabores , que tuvo lugar este sábado en el Parque Jaime de Nevares. El evento ya es un clásico de la ciudad, es un evento donde se reúne la familia y los amigos para disfrutar, en esta oportunidad, de más de 90 propuestas gastronómicas.

Confluencia de Sabores continuará este domingo 5 de septiembre de 12 a 24 en el Parque Jaime de Nevares con una variada oferta gastronómica e itinerario cultural.

La se cretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó la realización del evento con la gastronomía local como protagonista, además de productos tanto locales como regionales. “Cuando una ciudad crece, como lo hace Neuquén, necesita propuestas gastronómicas importantes y de este nivel”, sostuvo la funcionaria.

Se trata de una propuesta articulada entre el municipio y el sector privado impulsa de manera directa la actividad comercial y consolida a la ciudad como el centro turístico y de eventos más importante de la Patagonia.

Sobre el dinamismo comercial que genera la iniciativa en la economía local y la continuidad del consumo en los establecimientos gastronómicos, Pasqualini señaló que “una vez que pasa Confluencia de Sabores, toda esta movida vuelve a los locales, a los restaurantes con nuevas propuestas".

Claudio Espinoza

Food trucks y puestos de bebidas variadas

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, describió que” hay 40 food trucks, hay 40 stands de bebidas, éstas van desde café hasta cervezas, gins, vermut, licuados. Hay de todo. Y, además, está el sector de ahumados y sector de carpas para los restaurantes”.

Las actividades forman parte de la agenda festiva organizada por el aniversario 122 de Neuquén capital, promoviendo el uso recreativo y comunitario de los espacios públicos.

El predio cuenta con un escenario 360° central donde chefs locales dictan clases magistrales de cocina en vivo, acompañados por una grilla de espectáculos musicales de artistas regionales.

Claudio Espinoza

El festival gastronómico continúa mañana domingo, también desde las 12 hasta la medianoche, con una segunda jornada completa para que las familias y turistas sigan disfrutando de todas las propuestas culinarias y culturales.

En representación de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN), Pablo Méndez, destacó el valor de la organización conjunta con la Municipalidad afirmando que les “encanta que la ciudad tenga este tipo de eventos, sobre todo aportando a la gastronomía y a la hotelería de la ciudad.”

Sobre el desafío de producción y la búsqueda de innovación ante convocatorias masivas, Méndez señaló que “no es lo mismo producir para un restaurante que producir para un evento de estos, así que nuestras cabezas funcionando para poder generar nuevas cosas y traerlas a este evento que está divino.”

Claudio Espinoza

Durante la jornada del sábado 5 de septiembre, el público disfrutó sobre el escenario de clases magistrales a cargo de Florencia Frenkel, Mauro Iraira, Jorgelina Esper, Daniela Hernández, Gato Noguera, Andrés Castillo, Emma Cuisinier y Cato Farías.

La propuesta cultural se completó con la presentación de las agrupaciones musicales NX Jazz, Muster y El Peligro de los Vientos, sumado al cierre musical de los DJ Nicolás Maissani y Agustina Macedo.

Como opción complementaria de traslado y recreación para conectar a vecinos y turistas con las actividades del parque, la Municipalidad dispuso salidas guiadas a través del Bus Turístico.

Claudio Espinoza

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