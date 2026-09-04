Armas, municiones, un vehículo y dos demorados tras una serie de allanamientos

La investigación se inició en julio a partir de una denuncia por abuso de arma. En el operativo secuestraron además estupefacientes.

La inivestigación se inició a partir de una denuncia radicada en julio de este año.

Una investigación por una denuncia de abuso de arma de fuego y amenazas derivó este viernes en un importante operativo policial en la localidad de Centenario . Durante las diligencias, se realizaron seis allanamientos en distintos puntos, que terminaron con un resultado exitoso .

Gracias al operativo, se logró el secuestro de armas, municiones, un chaleco balístico, un vehículo y estupefacientes . Además, dos hombres fueron demorados y puestos a disposición de la justicia.

La causa se inició en julio de este año a raíz de una denuncia radicada en la Comisaría 52° , luego de un violento episodio ocurrido contra un domicilio del barrio Vista Hermosa. Desde entonces, los investigadores avanzaron con distintas tareas que permitieron identificar los lugares que finalmente fueron allanados.

Los procedimientos se desplegaron en domicilios de los barrios Vista Hermosa, Eluney y en el sector de chacras de Centenario.

Seis allanamientos y un gran botín secuestrado

El despliegue estuvo a cargo de personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52°, con la colaboración de efectivos de las comisarías 5° y 49°, el Consejo de Seguridad de Centenario y personal de la División Móviles de Seguridad (Demose).

Además, el procedimiento contó con la intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica de Neuquén.

Como resultado de los seis allanamientos, la Policía logró secuestrar dos armas de fuego. Una de ellas es una carabina calibre 22, que tenía su correspondiente cargador y municiones, mientras que también fue incautada una pistola del mismo calibre.

A estos elementos se sumaron distintas partes de armas de fuego, entre ellas una pieza correspondiente a un rifle tipo M4 y dos piezas de pistola con sus respectivos cargadores.

Uno de los puntos relevantes del operativo fue también la cantidad y variedad de municiones encontradas. Los efectivos retiraron de circulación 50 cartuchos calibre 9 milímetros, además de cartuchos calibre 22, tres cartuchos calibre 12/70 y uno calibre 7.62x51. También fue secuestrada una vaina servida calibre 45.

Durante las medidas judiciales, los investigadores encontraron otros elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos un chaleco balístico de color negro, además de un portacargador con capacidad para 17 unidades.

También quedó secuestrado un Citroën C4 rojo, que será parte de los elementos que analizarán los investigadores.

En uno de los lugares allanados, los efectivos detectaron una sustancia compatible con Cannabis sativa en picadura. Ante el hallazgo se convocó a personal especializado de Antinarcóticos, que tomó intervención y procedió al secuestro de la sustancia.

Cómo se inició la investigación

La investigación policial comenzó en julio de este año, luego de que se denunciara en la Comisaría 52° un episodio de abuso de armas de fuego y amenazas contra un domicilio ubicado en Vista Hermosa.

A partir de esa presentación se desarrollaron distintas tareas investigativas que permitieron avanzar sobre las personas y domicilios presuntamente relacionados con el hecho. Con los elementos reunidos durante ese proceso, se autorizaron las medidas judiciales que finalmente se llevaron adelante este viernes.

Tras finalizar los procedimientos, todo el material secuestrado y los dos hombres demorados fueron puestos a disposición de la Justicia.