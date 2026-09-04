Dos mujeres, 19 años y un mismo fiscal: los dos femicidios que mancharon de sangre a Aluminé

A 19 años de distancia, la localidad cordillerana sufrió dos femicidios de mujeres trabajadoras. Ambos casos fueron investigados por el fiscal Marcelo Jofré y conmocionaron al pueblo.

La sangre de una mujer golpeó dos veces a la comunidad de Aluminé en un lapso de 19 años. Dos femicidios conmocionantes , con un mismo hilo conductor: dos mujeres descriptas por su familia, amigos y todo el pueblo como luchadoras, emprendedoras, dedicadas al comercio, y un mismo fiscal atravesando ambas investigaciones.

El caso más reciente es el de Noemí Mabel Matamala, de 49 años, a quien todos conocían como "Mimí". No era la dueña de la distribuidora mayorista donde todos la veían, pero sí trabajaba ahí, era la cara visible, una comerciante reconocida. El caso anterior es el de Margarita González, de 32 años.

Marcelo Jofré, fiscal del caso.

2007: La mujer enterrada bajo los cimientos de su propia casa

Margarita González vivía con Juan Carlos Cuevas Zurita y sus dos hijas pequeñas en una precaria casa del barrio Ruca Hueney sobre la Avenida RIM 26 sin número de Aluminé.

La relación estaba atravesada por los conflictos. Margarita trabajaba cuidando casas y adultos mayores para ayudar a la precaria economía familiar. Ya lo había denunciado varias veces por agresiones y tenía una exclusión del hogar dictada por la justicia civil.

Entre la noche del 13 de marzo de 2007 y la madrugada del 14 discutieron en el patio del fondo. La mató de un golpe en la sien con una masa, un elemento contundente de albañilería. "No tuvo defensa, el impacto le dio de lleno en la sien y le produjo la muerte", explicó entonces un vocero.

Cuevas, carpintero de profesión, desplegó un plan para desviar la investigación: se presentó en la comisaría denunciando abandono de hogar. Fue la fiscalía de Zapala a cargo del doctor Marcelo Jofré, junto a efectivos de Aluminé y Zapala, la que llevó adelante la paciente investigación que descubrió el caso.

Finalmente, allanaron su domicilio. Acorralado, terminó reconociendo y señaló el lugar. En el fondo de la vivienda, en un foso de unos 30 centímetros, hallaron el cuerpo. Había sido sepultado y luego cubierto de cemento, debajo de un baño en construcción.

Fue condenado a prisión perpetua y cumplió gran parte de su pena en la Unidad 11. En el transcurso de 2024, bajo la figura de extrañamiento, fue extraditado a Chile. Quedó en libertad en su país, con impedimento de regresar a la Argentina, porque de hacerlo debería cumplir el resto de la condena.

En aquel tiempo el término femicidio aún no había sido incorporado al vocabulario jurídico ni al debate colectivo.

Con 19 años de diferencia, dos mujeres luchadoras y emprendedoras fueron asesinadas por sus parejas en el pueblo cordillerano. Margarita González (32) fue enterrada en el patio de su casa en 2007. Noemí Matamala (49) fue atacada con un hacha en 2026 y luchó dos semanas por su vida. Las dos causas fueron investigadas por el mismo fiscal de Zapala, Marcelo Jofré, y en las dos el pueblo salió a la calle a pedir justicia.

2026: Dos hachazos y dos semanas de agonía

El segundo crimen repite un patrón de violencia extrema, aunque con otra arma. La noche del viernes 21 de agosto de 2026, en el sector productivo de Aluminé, Noemí discutió con su ex pareja Lucas Daniel Serrano, de 38 años, en el galpón ubicado en la parte trasera de la propiedad.

Según la reconstrucción del fiscal Jofré, el acusado tomó un hacha que había en el galpón y la golpeó en la cabeza con intención de matarla. El propio fiscal aclaró un punto central: "Fue una agresión violenta, sí, con un hacha. Con la parte del lomo que se denomina. No con la parte filosa. Esto le causó un traumatismo craneoencefálico".

Noemí sufrió dos golpes. Fue hallada por su propio sobrino en el galpón y trasladada primero a Aluminé, luego a Zapala y finalmente al Hospital Castro Rendón en Neuquén en código rojo.

Gentileza José Lebicura

La única diferencia en este cuadro dramático es que Noemí luchó. Permaneció casi dos semanas internada, estable pero crítica, con asistencia respiratoria, hasta que murió este 4 de septiembre. Margarita no tuvo esa oportunidad.

Serrano escapó tras el ataque y fue detenido en el barrio Hue Che. Al momento de su detención se descubrió que tenía tres pedidos de captura vigentes en Charata, Chaco, por dos abusos sexuales y una tentativa de robo. La jueza Laura Barbé le dictó cuatro meses de prisión preventiva. El fiscal Jofré ya solicitó la autopsia y la reformulación a femicidio consumado.

Pedido de justicia

En las dos oportunidades, Aluminé salió a la calle. En 2007 en silencio y conmoción. En 2026 con una masiva marcha sin banderas políticas, con la bandera de "Ni Una Menos" al frente, la batucada con aplausos y una parada simbólica frente a la Comisaría 29. El intendente Diego Victoria decretó tres días de duelo.

Dos mujeres queridas. Dos trabajadoras. Una asesinada con una masa, la otra con un hacha. Y un pueblo que lloró y vuelve a llorar, 19 años después.