Intentó matar a su novia mientras dormía, se arrepintió y llamó a la policía para entregarse

La policía brindó detalles acerca de lo que sucedió en la habitación de la pareja durante la madrugada.

El hombre está acusado de tentativa de homicidio triplemente calificado, debido al vínculo con la víctima, la alevosía y el contexto de violencia de género.

Gran conmoción se vivió en las últimas horas al conocerse un intento de femicidio . Un hombre fue detenido tras atacar a su pareja mientras dormía durante la madrugada, pero se arrepintió y llamó a la policía.

El episodio ocurrió en la ciudad de Rosario en plena madrugada. El agresor, de 36 años, aprovechó que su pareja dormía para apoyar un cuchillo sobre su cuello y tratar de acuchillarla.

La víctima, de 27 años , se despertó en medio del ataque y consiguió sujetar el arma por el filo, y sufrió una herida en la mano izquierda.

La acusación sostiene que luego, el agresor identificado como Gustavo Zeballos, le puso las manos sobre la boca con la intención de asfixiarla. La mujer logró zafarse y quitarse al hombre de encima. En ese momento, le pidió perdón y llamó al 911, informó el medio local Rosario3.

Tras la llamada, personal policial llegó a los pocos minutos y lo detuvo en el lugar. En la vivienda secuestraron un cuchillo de 25 centímetros de largo.

Qué se sabe del agresor y cómo se encuentra la víctima del intento de femicidio

La investigación del caso quedó en manos de la fiscal Mariela Gusso, quien este martes acusó a Zeballos por tentativa de homicidio triplemente calificado, debido al vínculo con la víctima, la alevosía y el contexto de violencia de género.

Según trascendió, la víctima sufrió una herida en el cuello y la cortada en la mano izquierda producto del forcejeo. Fuentes médicas confirmaron que las lesiones no pusieron en riesgo su vida.

El juez Juan Ignacio Gasparini aceptó la imputación y ordenó seis meses de prisión preventiva. Una vez cumplido ese plazo, la Fiscalía podrá solicitar una prórroga.

La pareja compartía no sólo la vivienda y una relación sentimental, sino que tienen un hijo de 6 años de edad en común. La causa continúa en etapa de instrucción con el peritaje del arma incautada, la recepción de testimonios y el análisis de nuevos elementos probatorios en Rosario.

Su exmarido fue a la farmacia donde trabajaba y la asesinó de siete puñaladas

A mediados de agosto, una mujer fue asesinada por su exesposo de varias puñaladas en el tórax mientras se encontraba trabajando en una farmacia.

Carina Andrea Candelas, de 56 años, fue brutalmente asesinada por Martín Banchero de 55 años. El agresor la encerró en el depósito del local ante la presencia de sus compañeras y clientes, la acuchilló en el pecho y huyó hasta su casa de barrio República de la Sexta.

Banchero entró con un buzo y campera gris a la farmacia de Dorrego y Zeballos. Rápidamente fue reconocido por las empleadas por haber sido la pareja de Carina, a quien "volvía loca" tras la separación, de acuerdo al testimonio de una testigo que habló con las empleadas de la farmacia en la puerta del comercio.

El caso de Carina se suma a otros dos registrados en la ciudad durante los primeros 15 días del mes de agosto, una sucesión de hechos que generó preocupación entre organizaciones feministas y reactivó el reclamo por políticas públicas específicas.