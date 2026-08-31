El cantante de RKT fue detenido durante un control. Qué se sabe de su detención y los cargos en su contra.

Así fue la detención de Callejero Fino: cómo pasó la noche preso y cuáles son los cargos en su contra.

El popular cantante de RKT conocido como " Callejero Fino" fue detenido este domingo en Villa La Ñata, partido de Tigre, cuando circulaba en una Volkswagen Amarok sin patente . Durante una requisa, la policía bonaerense encontró una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, presuntamente propiedad del músico. Por qué sigue detenido e incomunicado.

El artista, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, tiene 31 años y fue detenido junto a otro joven de 27 años , con domicilio en Presidente Derqui. El procedimiento se realizó en el cruce de la calle Italia y la ruta 27, cuando efectivos realizaban recorridas preventivas.

En el video que circuló del momento de la detención, se puede ver como una camioneta de agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) obligan a frenar la marcha de la Amarok gris, mientras uno de los agentes se aproxima al vehículo. Segundos después, otro móvil llega al lugar y se suma al procedimiento.

Con el correr de la secuencia, se puede observar cómo los efectivos rodean la camioneta y hacen descender a sus ocupantes. Callejero Fino, vestido con una remera blanca y un pantalón claro, aparece junto al vehículo mientras los agentes continúan con el operativo. Posteriormente, un móvil policial arriba al lugar para reforzar el procedimiento y se lo llevaron detenido.

La imputación contra el cantante

Al momento de ser interceptado, Callejero Fino les explicó a los agentes que se dirigía al cumpleaños del cantante J Rei, pareja de María Becerra.

El cantante sigue incomunicado en la comisaría cuarta de Benavídez, donde su familia le llevó alimentos en las últimas horas, y se espera que declare este lunes. Según trascendió, tanto Callejero como su acompañante quedaron imputados por portación ilegal de un arma de guerra.

La pena por portación ilegal de armas tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses, por lo cual el delito no es excarcelable y se trata de una condena de cumplimiento efectivo.

"Me quiero matar", habría dicho al momento de ser detenido, reveló Infobae. Respecto a por qué la camioneta no contaba con su patente, el abogado del músico indicó a TN que el artista se encontraba grabando un videoclip y no quería que se viera el número que permite identificarla.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. Tanto el arma como la Volkswagen Amarok fueron incautadas y el cantante continuará detenido, a la espera de ser indagado.

El comunicado del entorno de Callejero Fino

A través de un comunicado publicado en redes, el sello discográfico de Callejero Fino informó que el cantante se encuentra “atendiendo un requerimiento formal” y cumpliendo con sus obligaciones ante las autoridades competentes.

Los antecedentes de Callejero Fino

No es la primera vez que el cantante se encuentra en problemas judiciales. Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por robo. Luego, obtuvo el arresto domiciliario, por lo que continuó cumpliendo la pena en su casa con una tobillera electrónica.

"Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta, los que me acompañaban están presos o muertos", reveló en el programa PH Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff en Telefé.

Además, contó que no recordaba el hecho, y que "me gustaría que un día me digan bien qué pasó. Contarle a mi mamá que no soy ningún violador ni que maté a nadie, porque todo eso está mal".

Fue durante aquel tiempo que se dedicó de lleno a la música y su carrera comenzó a crecer. Mientras cumplía la condena, debía solicitar autorización para salir de su casa y poder presentarse en distintos shows.

En agosto de 2023, en una publicación en redes sociales junto a su abogado, anunció que la causa había terminado y que ya estaba completamente en libertad.