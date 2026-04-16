Espectáculos La Mañana Mario Pergolini El insólito pedido de Mario Pergolini a Callejero Fino sobre los velorios tumberos

Callejero Fino fue uno de los tantos invitados que estuvieron en el living del programa Otro Día Perdido (ODP), para dialogar en un particular mano a mano con el histórico conductor Mario Pergolini con el fin de indagar con profundidad sobre la vida del artista. Tras un repaso de su trayectoria como músico, el artista habló sobre la despedida tumbera que suele hacerse en distintos ciudadanos en barrios populares.

“Es algo que pasa. Mucha gente, cuando alguien muere, hace estas cosas. El velorio ya se ve desde otro ángulo: ya no es todo tristeza, sino que también se ve desde el lado de la alegría, de que la persona ya no sufre más”, dijo al ser consultado por el conductor y se refirió al videoclip que realizó y generó preocupación: “Fuimos a un velorio y cantamos un par de temas. Llevamos armas porque así se hacen”.

Cuando el conductor le preguntó si este tipo de productos creados lo encasillan, esbozó: "Esta es la realidad, es lo que pasa. Quizá otros tienen otro tipo de realidad, pero la nuestra se ve así o peor. No me parece mal mostrarlo porque todo el mundo tiene que saber lo que pasa; no es todo lindo”.