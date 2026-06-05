La reacción “en vivo” de Mario Pergolini tras enterarse de la muerte del Indio Solari
El conductor de Vorterix se enteró de la noticia de la muerte del cantante en pleno programa y tomó una fuerte decisión.
Mario Pergolini quedó “impactado” tras conocerse la noticia de la muerte del Indio Solari este viernes a los 77 años. El empresario y conductor de radio y TV estaba al aire de Vorterix cuando comenzó a replicarse la noticia del fallecimiento del líder de Los Redondos.
“No hay palabras. Estamos confirmando que falleció el Indio Solari. Estoy impactado con la noticia y va más allá de que yo lo conozca. Estoy impactado porque hoy dije que iba a abrir con Los Redondos”, contó Pergolini quien reveló que antes de iniciar su programa había pedido empezar con un tema de la banda.
Con el correr de los minutos y la confirmación del deceso del artista, Mario decidió poner fin a la emisión de su programa. “Vamos a despedirnos por hoy, vamos a dejar el programa, es demasiado importante para mi y para Vorterix, para todos, como para no replantear el día de hoy en general”, dijo.
“Nos despedimos y todo lo que va a sonar en este momento es redondos y música del Indio. No tenemos palabras, sabemos que habrá un montón de gente muy dolida”, agregó el conductor de El Trece.
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