Grave denuncia de María Julia Oliván contra Mario Pergolini: "Me acosó"

La periodista María Julia Oliván realizó una grave denuncia pública contra Mario Pergolini durante una entrevista en el programa SQP, donde aseguró haber sufrido una situación de acoso sexual mientras trabajaba en la productora Cuatro Cabezas. Sus declaraciones surgieron en medio de una conversación sobre el conductor y empresario, pero rápidamente tomaron otro rumbo cuando decidió compartir una experiencia personal que, según afirmó, ocurrió hace más de dos décadas .

Todo comenzó cuando Yanina Latorre le preguntó si consideraba que una persona podía cambiar con el paso de los años. A partir de esa consulta, la comunicadora recordó un episodio que habría tenido lugar en 2005 dentro de las oficinas de Cuatro Cabezas. “Yo hice ese comentario por una experiencia personal trabajando ahí, en su oficina. Una situación desagradable, acoso sexual ”, expresó al aire, sorprendiendo a todos los presentes en el estudio.

La periodista explicó que en aquel momento tenía 30 años y atravesaba una situación económica compleja. Según relató, estaba pagando su primer departamento y dependía de ese empleo para sostenerse económicamente. En ese contexto, sostuvo que el episodio ocurrió cuando se encontraba sola con el animador. “El acoso fue por parte de Mario Pergolini, estábamos los dos solos en la misma oficina, 30 años tenía, estaba endeudada, me estaba comprando mi primer departamento ”, aseguró durante la entrevista.

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Oliván también se refirió a las razones por las cuales nunca denunció públicamente lo ocurrido en aquel momento. Reconoció que tuvo dudas sobre cómo actuar y remarcó que el contexto social era muy distinto al actual. “Yo no sabía qué hacer, tal vez me equivoqué, tal vez no”, señaló, al recordar una época en la que las denuncias por acoso laboral o sexual no tenían la misma visibilidad ni el respaldo social que poseen hoy.

Qué pasó con el contrato de Oliván en la productora

Durante su relato, la periodista vinculó aquella experiencia con el final de su etapa profesional dentro de la productora. Según contó, años después regresó de España y poco tiempo más tarde dejó de trabajar en la empresa. “Volví de España y me echaron, mi contrato se vencía en enero de 2008”, recordó, al referirse a los últimos meses de su vínculo laboral con la compañía.

Además de la denuncia puntual, la panelista hizo referencia al clima de trabajo que, según su percepción, existía dentro de la compañía. En ese sentido, dejó una fuerte reflexión sobre la relación del presentador con sus compañeras en el ámbito profesional. “A Pergolini nunca le gustó trabajar con mujeres”, afirmó, una frase que también generó repercusiones inmediatas en redes sociales y en distintos programas de espectáculos.