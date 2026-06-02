El conductor salió a hacerle frente a las versiones acerca de una supuesta interna en el programa de eltrece.

Mario Pergolini salió a responder a los rumores que indican una pelea entre él y Rada Aristarán.

El conductor de Otro Día Perdido , Mario Pergolini , rompió el silencio sobre los rumores que indicaban la existencia de una pelea con Agustín "Rada" Aristarán , su compañero de programa, y fue contundente al respecto. El actor se está preparando para el estreno de Charlie y la fábrica de chocolate, por lo que se tomó varios días para poder ensayar, y eso desató todo tipo de especulaciones.

Como de costumbre, Pergolini se lo tomó con humor e ironizó al respecto al comienzo de una nueva edición de su envío el lunes por la noche. "Bienvenidos a todos, hoy no nos va a acompañar nuestro querido compañero Agustín, que como ya todo el mundo sabe, estamos teniendo un grave problema", lanzó el conductor. "Como sabrán, todo lo que hacemos acá está guionado, lo charlamos lo que sale al aire", se sinceró. "Pelearse con Agustín es imposible", agregó.

"Estamos todos bien. Es increíble cómo va escalando todo...", cerró Mario. Agustín "Rada" Aristarán sería el protagonista de un nuevo rumor que asegura una interna con Mario Pergolini y que tendría como gran foco de conflicto a Charlie y la fábrica de chocolate, la obra que va a protagonizar el humorista.

Embed - La reacción de Pergolini ante las repercusiones de su supuesta pelea con Rada

Según contó Adrián Pallares en Intrusos, "Rada está en los últimos ensayos de Charlie y la fábrica de chocolate, y están ensayando con cuatro elenco de chicos, lo cual es mucho. Así que tomó varios días para poder ensayar, así que reacomodaron".

El motivo de la supuesta pelea entre Pergolini y Rada

"Pergolini grababa a las tres de la tarde y ahora están grabando a las 12 del mediodía para liberarlo. Pero el problema va a estar cuando empiece con las funciones. A Pergolini esto no le gusta nada", especificó al respecto Adrián Pallares en Intrusos.

En medio de estas versiones, se viralizó un clip donde el conductor de Otro día perdido le sacaba en cara su prioridad hacia la obra, en donde Rada le indicaba que había hecho un previo aviso.

Embed - "SOY RADA" Y SU INTERNA CON PERGOLINI: "Me honra que Mario cambie su horario de grabación"

Para evitar especulaciones al respecto, el notero fue a buscar a Aristarán, quien contó que está muy agradecido con la producción por adaptarse a sus horarios: "Me honra mucho que Mario cambie el día de grabación y que me permitan faltar, ahora lo voy a hacer y más adelante de nuevo. Yo iba a hacer Wonka desde antes que exista Otro día perdido. Mario todos los días me dice algo, 'el trabajo es de lunes a viernes'".

Pero explicó: "Todo lo que yo hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme al teatro, las redes, la televisión, todo. Ese es mi objetivo. Lo que hago en el teatro, yo lo sé hacer y dejo el alma".